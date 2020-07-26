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新竹海岸三大夕照秘境 17公里豎琴橋、沙丘、南港站

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
微笑水岸17公里終點南港站整修完成後啟動夜間照明，17公里海岸線全程也改以LED燈提供照明。圖／新竹市政府提供
微笑水岸17公里終點南港站整修完成後啟動夜間照明，17公里海岸線全程也改以LED燈提供照明。圖／新竹市政府提供

近日連日破史上高溫，傍晚才稍緩，黃昏行程如何安排？新竹市政府今推薦景點，包括竹市知名攝影景點豎琴橋首度更換18盞投射燈，越夜越美麗，吸引大批攝影愛好者朝聖取景落日、夜景，以及17公里海岸線沿線「香山沙丘」、「南港站」都能欣賞最美夕照，日落到天黑的天色變化堪稱香山三景，民眾可夜騎17公里海岸線，伴隨著海風輕輕吹拂，沿線都有LED照明安全，可避開酷暑享受夏夜的美好。

新竹市城市行銷處指出，跨越西濱公路的豎琴橋因造型獨特，一直都是攝影愛好者與遊客拍照與打卡的熱門景點，還曾在2012年登上日本知名相機品牌年度月曆的封面，傍晚時分豎琴橋搭配夕陽雲彩、西濱車道車軌最受攝影者歡迎。

城銷處指出，考量豎琴橋燈具鄰近海邊，加上使用已久，投射出來的光線與亮度都不如從前，經維修首度更換18盞投射燈，讓整座橋梁造型在夜間也能呈現不同的獨特性與線條，不同角度美感各異。

第二個夕陽熱點是香山沙丘，是竹市「沙漠秘境」，屬於香山濕地生態復育區之一，依野生動物保育法禁止進入，民眾可在自行車道上欣賞沙丘美景。

第三個熱點是微笑水岸17公里終點南港站，該處以最低限度、低強度開發改造，民眾來訪可從不同視角觀賞自然，例如站在空中步道與瞭望台，向西可眺望遠方的海景、夕陽、及隨季節變化的沙丘，向東可觀察魚塭內的鳥類。

城銷處說，南港站經整修完成後啟動夜間照明，17公里海岸線全程也改以LED燈提供照明，加上本次豎琴橋投射燈的更換，將讓夜間騎乘更加放心與愜意。

香山沙丘是竹市「沙漠秘境」，屬於香山濕地生態復育區之一。圖／楊安生先生提供，取自新竹生活。
香山沙丘是竹市「沙漠秘境」，屬於香山濕地生態復育區之一。圖／楊安生先生提供，取自新竹生活。
竹市知名攝影景點豎琴橋首度更換18盞投射燈，越夜越美麗，吸引大批攝影愛好者朝聖取景落日、夜景。圖／新竹市政府提供
竹市知名攝影景點豎琴橋首度更換18盞投射燈，越夜越美麗，吸引大批攝影愛好者朝聖取景落日、夜景。圖／新竹市政府提供

攝影 新竹 車道

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