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山守現「食當地，挺在地」 第9家結盟門市落腳頭份

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「山守現」、「福氣安康共享廚房」結盟門市昨天在苗栗縣頭份市尚順廣場開幕，邀請民眾「食當地，挺在地」。圖／水土保持局台中分局提供
「山守現」、「福氣安康共享廚房」結盟門市昨天在苗栗縣頭份市尚順廣場開幕，邀請民眾「食當地，挺在地」。圖／水土保持局台中分局提供

農委會水土保持局台中分局創立「山守現」農村產業共同品牌，與苗栗縣頭份市尚順廣場「福氣安康共享廚房」結盟門市昨天開幕，集結社區農特產品、手工藝品，及優質農事體驗旅遊服務等，民眾可以「食當地，挺在地」。

山守現與福氣安康共享廚房結盟門市昨天下午2點起開幕活動「福康富蔬市集」，熱鬧到晚上8點。苗栗縣長徐耀昌太太蔡麗卿、立委徐志榮太太王慧珍等人捧場，也大力推薦。水保局台中分長黃振全說，山守現是官方創立的中苗農村產業保障共同品牌，福氣安康共享廚房「志同道合」，也是山守現第9家結盟門市。

福氣安康共享廚房是三灣鄉金椿茶油工坊品牌據點，金椿茶油工坊成立30多年，近年發起福康油料作物生產合作社，號召在地農友與茶農合作在地農村企業，將檳榔轉作油茶樹，生產苦茶油，宣導茶油文化產業，取代國外橄欖油。

昨天「福康富蔬市集」由福康油料作物生產合作社主辦，取富有豐富營養價值的蔬食，及疫情舒緩後，生機蓬勃、萬物復甦之意境，並以「減塑。減碳。環境友善—吃蔬食愛地球」為主軸，不提供一次性免洗餐具，別具意義。

黃振全指出，結盟門市集結各個社區優良農特產品、手工藝品、及具環境保護意義的產品、優質農事體驗旅遊服務，更開辦食農教育課程、蔬食烹飪教學、人才培訓課程、產銷履歷有機無毒食材、茶油蔬食創意料理套餐、共享廚房教室租借等，實踐山守現「守護農村、守護環境、守護希望」的理念，歡迎民眾多多利用。

品牌 苗栗縣

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