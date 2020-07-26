影／和平埋伏坪登山步道有人文歷史味 大推原住民行程

暑假觀光人潮多，台中市觀旅局和中部旅行業者組成「安心行山踩線團」，昨天到台中市和平區雙崎部落埋伏坪登山步道，探勘暑假安心旅遊登山祕境，此步道有人文歷史，搭配原住民特色餐和手環DIY等行程，由旅行業者規劃套裝內容，適合暑假親子共遊行程。

台中市觀旅局主秘林鴻文表示，今年前半年旅遊業等業者受疫情影響，現在國內疫情趨緩，國民旅遊大爆發，台中市府鼓勵大家走出戶外，安心旅遊，和旅行業者共組踩線團，實地體驗人文歷史的登山步道，和原住民部落巡禮行程。

和平區雙崎社區發展協會理事長吳懷聲昨天帶隊嚮導，解說登山步道沿線特色，他說雙崎是泰雅族人的部落，這裡有好山好水，和泰雅族人的好熱情。

台中市觀旅局長林筱淇表示，雙崎部落埋伏坪登山步道全長2.6公里，日治時期曾是泰雅族與日軍的戰役之地，有豐沛的歷史故事並具時代意義，步道沿線有日治時代水圳遺址、百年櫸木等，步道全線林蔭遮蔽、氣候涼爽，制高點可遠眺大安溪、卓蘭鎮、尾文坑、觀音溪河街等怡人景致，民眾可看步道美景，還能認識台灣歷史與多元文化，適合暑假期間全家大小規劃一趟深度旅遊。

旅行業者說，除了步道本身的歷史故事與自然美景外，當地泰雅族原住民也正積極振興各項部落文化，看好當地結合登山健行與部落探索，發展一日或二日主題套裝遊程。觀旅局今年8月將針對該步道推出套裝遊程及安心住宿好康，有吃也有住。