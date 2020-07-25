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桃園區瑞慶里里長補選 8年級女生出線

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
黃欣韻（左）投入里長補選，獲得立委萬美玲（右）支持站台。記者張裕珍/翻攝
黃欣韻（左）投入里長補選，獲得立委萬美玲（右）支持站台。記者張裕珍/翻攝

桃園市桃園區瑞慶里長徐麗玉5月病逝，遺缺於今天補選，黃欣韻以903票勝出，擊敗對手林於鍾349票。82年次的黃欣韻是徐麗玉女兒，過去即擔任社區發展協會理事長、執行長職務，對地方事務不陌生，今晚當選後在臉書感謝文，向天上的媽媽說「謝謝妳的指導，我會讓瑞慶更好！」

黃欣韻有台北大學法律系學士學歷，除了從事法律工作，也積極投入地方事務，擔任過國小志工、同德社區發展協會執行長等職務，這次投入補選，在立委萬美玲全力相挺下，拿到903票高票當選。

同樣投入里長補選的63年次林於鍾是五金百貨商行負責人，也在青商會組織社團表現活絡，陸續擔任過曾任虎頭山分會長、桃竹苗區執行長、台灣總會監事、台灣總會參議員，可惜最後鎩羽而歸。

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