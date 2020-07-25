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桃市啟動登革熱防疫大作戰 動員萬名環保志工清潔家園

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府啟動登革熱防疫大作戰，加強清潔消毒工作。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府啟動登革熱防疫大作戰，加強清潔消毒工作。圖／桃園市環保局提供

桃園市爆發本土登革熱疫情，母子檔相繼確診，也是我國今年首起本土登革熱群聚案件，桃園市政府啟動登革熱防疫大作戰，前天起展開為期1個半月的全市戶外環境大消毒作業，登革熱疫情今天首遇假日，各區總計出動294隊環保志工隊，超過1萬4千名環保志工兵分多路清理病媒蚊孳生環境，落實「巡、倒、清、刷」，防治登革熱。

登革熱主要透過病媒蚊白線斑蚊、埃及斑蚊傳播，北部地區又以白線斑蚊為主要傳播媒介，一年四季都可能發生疫情，又以夏季為流行高峰，由於病毒在蚊蟲體內繁殖8到12日後，可再傳染給健康的人，以桃園首例確診男子7月15日發病來看，次一波病例發病時間將落在7月底到8月中旬之間，疫情絲毫不能大意。

桃園市政府環保局指出，為了防治登革熱，自前天起展開全市大消毒，同時進行戶外及戶內成蚊化學防治作業，請里長協助通知里民，也特別強調易孳生病媒蚊之處，務必落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，將風險產生降到最低。

除了要求里長配合環保局防治登革熱撲滅病媒蚊作業，各里環保志工也趁假日出勤，分頭清潔環境，除了撿拾垃圾、清除塑膠容器，也特別留意廢棄餐盒、飲料杯及輪胎等易積水器物，藉此杜絕病媒蚊孳生源。

環保局長呂理德說，7月進入病媒蚊孳生的旺季，為加強打擊登革熱，除了動員各區清潔隊員消毒以及各里環保志工打掃環境外，也呼籲民眾應自主落實環境管理，巡檢容易積水的容器和輪胎、倒掉積水、徹底清潔容器去除蟲卵，更能有效清除孳生源，降低傳播風險。

市府衛生局也強調，積水容器是孑孓生長的溫床，若民眾經市府通知仍不清除環境積水容器，導致孳生病媒蚊孑孓，衛生局可依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條規定處以3千至1萬5千元不等罰鍰，呼籲民眾配合，勿以身試法。

桃園市政府啟動登革熱防疫大作戰，今天首遇假日，各區總計出動294隊環保志工隊，超過1萬4千名環保志工兵分多路清理病媒蚊孳生環境，落實「巡、倒、清、刷」。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府啟動登革熱防疫大作戰，今天首遇假日，各區總計出動294隊環保志工隊，超過1萬4千名環保志工兵分多路清理病媒蚊孳生環境，落實「巡、倒、清、刷」。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府啟動登革熱防疫大作戰，今天首遇假日，各區總計出動294隊環保志工隊，超過1萬4千名環保志工兵分多路清理病媒蚊孳生環境，落實「巡、倒、清、刷」。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府啟動登革熱防疫大作戰，今天首遇假日，各區總計出動294隊環保志工隊，超過1萬4千名環保志工兵分多路清理病媒蚊孳生環境，落實「巡、倒、清、刷」。圖／桃園市環保局提供

登革熱 病媒蚊 疫情

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