桃園站前博愛商圈再造 鄭文燦：舊桃園不會沒落

桃園市博愛商圈位於大廟周邊，曾有「桃園西門町」稱號，隨著商圈轉移昔日榮景不再，在地文創商業發展協會注入地方創生活力，以「古城區創生記—古城新樂園」為發展特色，今天起一連2天在大廟前廣場舉行創意市集，市長鄭文燦親自逛攤，強調未來將有桃園新站、捷運綠線等重大建設，「舊桃園不會沒落」，未來會是桃園亮點。

博愛商圈以大廟景福宮附近的博愛路為中心點，是桃園建城後商業活動發展的起點，坐擁不少百年老店，博愛特區文創商業發展協會理事長張得均近年投入地方創生工作，他說，每間店面都有不同故事，特別感謝市府協助投入資源，讓大廟周邊展現不同新氣象，協會每周六固定辦文創小講堂，分享在地文史從小扎根。

桃園市博愛特區文創商業發展協會「古城區創生記-古城新樂園」生活創意市集今天起一連2天在大廟前廣場登場，邀來桃園文創、青農及原住民等微型業者進駐擺攤，除了販售手工皂、水蜜桃、咖啡豆等商品，還有涼麵、炸雞、紅茶等平民美食，鄭文燦又吃又喝，也把握時間體驗肩頸按摩，休息一下。

鄭文燦說，舊商圈活化是地方創生的重要工作，為協助商圈發展，市府補助經費50萬元，由商圈自主規畫行銷方案，另也推動「店面的華麗轉身X店家改造」計畫，1案補助30萬元，博愛商圈有4店家入選，分別為博愛生活文創、八番居酒屋、豪華少爺西服、源晟麵包蛋糕行，希望整新店面再創新商機。