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竹科2期開闢計畫 竹縣投40億建設周邊配套工程

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山鄉未來將成為竹科2期重要基地，公所與縣府將先行透過都市計畫、道路拓寬，為未來交通需求預作準備。圖／縣府提供
寶山鄉未來將成為竹科2期重要基地，公所與縣府將先行透過都市計畫、道路拓寬，為未來交通需求預作準備。圖／縣府提供

寶山鄉將成為新竹科學園區擴建1、2期計畫重要基地，同時台積電1、2期擴廠也將設在竹科2期園區，新竹縣府近2年為竹科2期開發計畫已投入40億在寶山鄉周邊地區進行建設，包括道路拓寬、改善，未來也將就都市計畫道路開闢，同時改建2座重要橋樑，為竹科2期發展鋪路。

縣長楊文科表示，寶山鄉公所為了因應未來科學園區發展及台積電新建設廠，所以必須超前部署，對寶山鄉整體都市計畫擴大及檢討必須先期規劃，縣府則全力協助配合，依計畫逐步進行。

新竹科學園區擴建計畫啟動後，寶山鄉將進行都市計畫道路開闢及都市計畫區內客雅溪的整治工程，其中更有雙峰橋及中正橋2座重要橋樑改建工程，將配合經濟部水利署第二河川局辦理寶山都市計畫區上中下游河段整治工程，確保沿岸居民生命財產安全。

40億計畫除了竹43線1期拓寬工程及竹83線寶山路2段道路改善工程已在去年完工，目前縣府正積極推動竹82線環北路道路拓寬改善計畫，其中環北路道路改善還涉及新建橋梁1座，總經費需求達4億7500萬元。

此外還有竹43線2期拓寬工程，總經費5億2063萬，目前正辦理招標作業，預計2022年6月完工；以及茄苳交流道聯絡道路穿越國道1號工程，即新林路至寶新路，總經費5億2000萬元，將在8月7日開工，預計2022年9月完工。

寶山鄉公所表示，希望能透過竹科2期園區周邊及鄉內道路拓寬，改善寶山地區聯外及園區通勤路線交通狀況；工務處長林鶴斯則說，針對鄉公所所爭取的「竹82線環北路道路拓寬改善計畫」補助，縣府會積極向內政部營建署爭取生活圈計畫經費。

都市計畫 新竹 台積電

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