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台大新竹分院免費肝癌檢驗 吸引近2千人搶篩檢

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台大醫院新竹分院上午舉辦免費肝癌抽血檢驗，吸引1900人參加。圖／台大醫院新竹生醫園區分院提供
台大醫院新竹分院上午舉辦免費肝癌抽血檢驗，吸引1900人參加。圖／台大醫院新竹生醫園區分院提供

台大醫院新竹生醫園區分院今天舉辦「2020新竹生醫園區保肝篩檢」，讓參加民眾能進行肝炎、肝癌檢驗及Ｂ肝、Ｃ肝病毒量篩檢，吸引近2000人參加，肝病防治學術基金會希望喚起民眾對自我健康的重視，配合定期篩檢和追縱，降低肝病危害。

國內B型肝炎帶原者或C型肝炎感染者中，有超過三分之二的人不自知感染而疏於追蹤治療，目前全台灣約有160萬名Ｂ型肝炎帶原者，約40萬C型肝炎病人，估計在台灣每年約有10000多人因肝病死亡。

肝癌篩檢活動由肝病防治學術基金會與新竹縣政府、台大醫院新竹生醫園區分院、7-ELEVEN合作辦理，為民眾提供免費肝病篩檢，項目包括B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、甲種胎兒蛋白（AFP）、肝功能指數（GOT、GPT）及Ｂ、Ｃ型肝炎病人病毒量檢查。

台大新竹生醫分院院長余忠仁表示，讓民眾了解肝病及接受早期治療十分重要，新竹縣過去較少這樣的大型篩檢活動，但10年前竹東鎮舉辦的篩檢就曾吸引5000名居民參加，讓民眾透過篩檢活動能夠早期發現、適當治療、定期追蹤，以降低罹患疾病的風險。

肝病防治學術基金會則說，已在全台推動免費肝病篩檢與腹部超音波檢查及全年無休0800免付費肝病諮詢專線等，15年總服務人次已經突破22萬大關；基金會教授楊培銘表示，針對確診的C肝病人，肝基會個案管理師也會協助直接為病人轉介至當地醫院進行治療，並定期追蹤管理。

新竹縣長楊文科今天也出席活動，他說希望能透過台大醫院的活動，協助竹縣鄉親能夠早期發現、早期治療，也感謝肝基會運用社會愛心善款與7-ELEVEN，結合台大新竹生醫園區分院辦理此次篩檢，最重要是喚起民眾對自我健康的重視，配合定期篩檢和追縱，降低肝病危害。

台大醫院新竹分院上午舉辦免費肝癌抽血檢驗，吸引1900人參加。圖／台大醫院新竹生醫園區分院提供
台大醫院新竹分院上午舉辦免費肝癌抽血檢驗，吸引1900人參加。圖／台大醫院新竹生醫園區分院提供

肝病 B型肝炎 新竹

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