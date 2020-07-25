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400元桃園夜市券加碼至5萬份 第2波活動8月中開跑

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，市長鄭文燦宣布加碼至5萬份，昨天還到桃園觀光夜市開直播、示範用桃園夜市券消費。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，市長鄭文燦宣布加碼至5萬份，昨天還到桃園觀光夜市開直播、示範用桃園夜市券消費。記者張裕珍／攝影

桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，每晚7點開放兌換，才下午1、2點就開始湧現排隊人潮，由於原訂10天活動總計只發6千份，市長鄭文燦宣布加碼至5萬份；市府經發局指出，加印作業須花3到4周，第2波4萬4千份夜市券預計在8月中旬兌換，正評估改為線上登錄抽籤，避免大熱天排隊引起民怨。

桃園夜市券活動17日起登場，民眾可到桃園觀光、中壢觀光、龍潭觀光與八德興仁花園4大夜市，憑身分證與200元三倍券兌換1份桃園夜市券，每份有8張面額50元夜市券，三倍券價值翻倍，不過每個夜市營業日只限量兌領150份，下午就出現排隊人龍。

「桃園夜市券兌換踴躍，超乎預期！」市府經發局指出，桃園夜市券原設計6千份，希望刺激夜市消費，民眾連日來反映熱烈，最後1500份將於今、明2天兌換完畢，可用到9月底，由於夜市券有防偽功能印製費時，第2波加碼4萬4千份將於8月中旬登場，至於發放方式、兌換數量及時間，將考量民眾兌換便利性及攤商量能後，另行公告。

市長鄭文燦昨晚親自到桃園觀光夜市開直播、逛夜市，用400元夜市券大啖肉圓、炸雞、臭豆腐等小吃，還玩起打彈珠遊戲，他說，桃園夜市券方便好用，有媽媽帶著2個小孩就換到了1200元夜市券，希望更多民眾在疫情後出遊，體驗台灣人的友善熱情。

「三倍券、夜市券來了，業績多了2、3成！」在桃園觀光夜市賣炸雞的何姓老闆說，疫情期間逛夜市人潮銳減，晚上11點後就沒人，他仍維持正常營業，也打折回饋辛苦的防疫人員，如今盼到疫情回穩、政府振興，不只本地客回流，更多了不少外地客。

桃園觀光夜市自治管委會總代表程亮光說，桃園夜市券活動吸引力十足，預估平均營業額上升2成以上，許多桃園夜市攤商也配合推出加碼優惠，像是長春日本料理消費滿200元打9折、「炸雞隊長」原價300元大澎派套餐，只要花200元夜市券就吃得到。

桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，也帶動夜市攤商業績，人潮滿滿。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，也帶動夜市攤商業績，人潮滿滿。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，市長鄭文燦昨晚到桃園觀光夜市開直播，大啖夜市美食。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，市長鄭文燦昨晚到桃園觀光夜市開直播，大啖夜市美食。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，市長鄭文燦（右）宣布加碼至5萬份，昨天還到桃園觀光夜市開直播、示範用桃園夜市券消費。記者張裕珍／攝影
桃園市政府加碼振興，推出200元三倍券可兌換400元夜市券的亮點活動暴紅，市長鄭文燦（右）宣布加碼至5萬份，昨天還到桃園觀光夜市開直播、示範用桃園夜市券消費。記者張裕珍／攝影

夜市 疫情 鄭文燦

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