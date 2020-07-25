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木匠的家「幸福公益日」弱勢者自由選擇如購物

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
木匠的家族關懷協會今天舉辦「幸福公益日」，發出100份入場券，邀請在地正義里及勵馨基金會、伊甸基金會的弱勢者，憑券免費至店內挑選挑選喜愛的物品。記者高宇震／攝影
木匠的家族關懷協會今天舉辦「幸福公益日」，發出100份入場券，邀請在地正義里及勵馨基金會、伊甸基金會的弱勢者，憑券免費至店內挑選挑選喜愛的物品。記者高宇震／攝影

新冠病毒疫情使弱勢家庭的生活雪上加霜，近日疫情趨緩，桃園市中壢區木匠的家族關懷協會，今天首度在木匠的家社區咖啡館舉辦「幸福公益日」，發出100份入場券，邀請在地正義里及勵馨基金會、伊甸基金會的弱勢者，憑券免費至店內挑選挑選喜愛的物品，透過分享好物，幫助弱勢家庭生活所需。

走進木匠的家，店內陳列二手衣物、球鞋、書籍、電器、家具等日用品，大大小小種類繁多，每件物品皆透過社工們細心整理，二手衣服經修改、設計，二手家具再修補、加工為再生家具，使舊物重新說出美麗的時尚浪漫。

副總幹事許筱婷表示，此次活動主要針對不符合補助資格的身心障礙等弱勢者，與他們分享好物。弱勢者拿著「貴賓入場券」，至店內自由選擇自己喜愛的物品，不像一般的捐贈活動「單向接受」，而是有種有購物的感覺。

木匠的家創立21年來，開創了「社區咖啡館」、「公益二手店」、「再生工作室」，以社區關懷為出發點，凝聚愛的能量，秉持「人休習．物修惜」的理念，棄物與弱勢雙雙重生的生命價值，目前共提供25個工作機會，讓身心障礙等弱勢者，將民眾捐贈的回收物修補、加工後販售，使棄物重生，也為弱勢者創造就業機會，生活也能穩定到自立自養。

許筱婷說，二手物經弱勢者加工增值後重新上架，卻不必有加工失敗的壓力，希望打造一個無壓力的工作環境。今天首度舉辦的幸福公益日，之後將持續與不同社福團體合作，每個月舉辦一波活動至年底。

二手物經弱勢者加工增值後重新上架，卻不必有加工失敗的壓力，希望打造一個無壓力的工作環境。記者高宇震／攝影
二手物經弱勢者加工增值後重新上架，卻不必有加工失敗的壓力，希望打造一個無壓力的工作環境。記者高宇震／攝影
木匠的家讓身心障礙等弱勢者，將民眾捐贈的回收物修補、加工後販售，使棄物重生，也為弱勢者創造就業機會。記者高宇震／攝影
木匠的家讓身心障礙等弱勢者，將民眾捐贈的回收物修補、加工後販售，使棄物重生，也為弱勢者創造就業機會。記者高宇震／攝影

咖啡館 疫情

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