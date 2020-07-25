竹市康樂里水圳輕旅行宣導環保 獲特色級水環境巡守隊

新竹市康樂里水環境巡守隊在全國優良水環境巡守隊選拔，以獨創的社區水圳輕旅行宣導環保，用心呵護244年歷史的烏瓦窯圳，榮獲特色級水環境巡守隊伍，最年長的80歲隊員洪再發更是活到老學到老，學會水質監測，為水圳「健康檢查」。

市長林智堅感謝水環境巡守隊日夜幫忙守護水環境，打造永續家園，他說，全市已有28個水環境巡守隊，有這些人的努力，新竹市才能在環保署辦理的全國河川汙染整治評比獲得8次特優、7次優等的佳績。

環保局長江盛任說，康樂里水環境巡守隊成立13年，現有11名隊員，平均年齡68歲，認養何姓溪與烏瓦窯圳，去年共巡守196小時、水質監測12次、髒亂點通報3次，為徹底潔淨水體，主動於水圳設置垃圾欄截設施，方便清理垃圾，透過淨溪10次、清除垃圾攔截點12次，共清理垃圾120公斤。

康樂里水環境巡守隊長林再興說，他們結合人文、歷史與古蹟規畫社區水圳輕旅行，遊客可以搭輕便車欣賞鄉村風光，了解先民於1776年引頭前溪水源開鑿烏瓦窯圳，灌溉阡陌良田的歷史，並透過廢油DIY肥皂體驗課程，學習化學洗劑危害水環境的知識，宣導守護水體的重要性，至今參訪人數近8千人次。