影／從小學理財、記帳 家扶兒童教育引導親子脫貧

苗栗家扶中心扶助縣內900多戶經濟弱勢的兒少家庭，為引導家長提升對孩子的教育投資、增進親子互動，家扶每年都開辦兒童教育方案，安排親子啟蒙教育、幼兒教育課程，「理財」更是其中一項重要課程 ，希望讓孩子從小就有理財、儲蓄的概念，長大後能充分規畫財務並及早脫貧自立。

今年的課程上午結業，苗栗家扶特別規畫了親子出遊活動 ，每戶並以500元的「預算」來規畫、採買遊程所需要的費用，結業式頒獎典禮後，共有 9戶共28名親子開心地從家扶苗栗辦事處出發往竹南鎮四方牧場展開一場「結業旅行」。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，這項教育方案針對受扶助家庭的家長、幼兒園中班到小學三年級的受助學童開設，課程分為兒童、家長、親子共做3大方向；「家長課程」以理財、財務規畫、省錢小妙招為主軸，「兒童課程」以繪本、藝術創作、金錢認識為主，「親子共做」著重於親子間的溝通、互動及增進親密感，以理財課程、節慶活動或親子創作為包裝，進行系列課程。

今天結業式後的親子旅遊由家長合力策畫，藉由課堂學到的省錢方法運用於旅遊中，家長事前經由討論選擇地點、比較門票價格、活動內容，安排出一日遊行程。

湯鳳琴指出，課程指導親子學員儲蓄、每天記帳，並於課程中對生活開支提出檢討改善，還鼓勵家長每月存入1000到4000元不等的存款，一年期滿家扶發給相同儲蓄金額的獎勵金，藉此讓家長、孩子認識存錢及理財重要。