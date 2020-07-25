快訊

癌末女想見最後一面 母急奔醫院淚嘆：懷胎10月怎不痛

新北貢寮傳百人被大浪沖走為誤報 2人被捲走已救回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／從小學理財、記帳 家扶兒童教育引導親子脫貧

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程，今天上午結業，親子開心地領獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程，今天上午結業，親子開心地領獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗家扶中心扶助縣內900多戶經濟弱勢的兒少家庭，為引導家長提升對孩子的教育投資、增進親子互動，家扶每年都開辦兒童教育方案，安排親子啟蒙教育、幼兒教育課程，「理財」更是其中一項重要課程 ，希望讓孩子從小就有理財、儲蓄的概念，長大後能充分規畫財務並及早脫貧自立。

今年的課程上午結業，苗栗家扶特別規畫了親子出遊活動 ，每戶並以500元的「預算」來規畫、採買遊程所需要的費用，結業式頒獎典禮後，共有 9戶共28名親子開心地從家扶苗栗辦事處出發往竹南鎮四方牧場展開一場「結業旅行」。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，這項教育方案針對受扶助家庭的家長、幼兒園中班到小學三年級的受助學童開設，課程分為兒童、家長、親子共做3大方向；「家長課程」以理財、財務規畫、省錢小妙招為主軸，「兒童課程」以繪本、藝術創作、金錢認識為主，「親子共做」著重於親子間的溝通、互動及增進親密感，以理財課程、節慶活動或親子創作為包裝，進行系列課程。

今天結業式後的親子旅遊由家長合力策畫，藉由課堂學到的省錢方法運用於旅遊中，家長事前經由討論選擇地點、比較門票價格、活動內容，安排出一日遊行程。

湯鳳琴指出，課程指導親子學員儲蓄、每天記帳，並於課程中對生活開支提出檢討改善，還鼓勵家長每月存入1000到4000元不等的存款，一年期滿家扶發給相同儲蓄金額的獎勵金，藉此讓家長、孩子認識存錢及理財重要。

受扶助兒童家長姜彥花從大陸東北嫁來台灣10年，有2個可愛的小孩，她說這一年來參加這項親子教育課程，社工老師給的回家作業題目，她都會和孩子一起做，親子互動更密切，也學到很多東西，受益良多。

苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程，今天上午結業，親子開心地領獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程，今天上午結業，親子開心地領獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程，今天上午結業，親子開心地領獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程，今天上午結業，親子開心地領獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程今天上午結業，親子開心地領獎並出發進行「結業旅行」。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶每年開辦的兒童教育方案課程今天上午結業，親子開心地領獎並出發進行「結業旅行」。記者胡蓬生／攝影

親子教育 家扶中心 省錢

延伸閱讀

瘋媽祖接著玩苗栗！ 「白沙屯」周邊景點、好吃好玩體驗懶人包

新鮮人理財 紀律擺第一

社福搶募三倍券 家扶獲捐贈逾30萬元

影／社福也搶三倍券募款 家扶全台已募到30萬實體券

相關新聞

若女兒結婚母承諾將振興券60倍奉還 社工期待支票兌現

「振興三倍券」正式領券上路，在國人「報復性消費」心理下，各行各業也摩拳擦掌，推各種優惠迎接消費者到來，一位希望女兒早日找...

竹市康樂里水圳輕旅行宣導環保 獲特色級水環境巡守隊

新竹市康樂里水環境巡守隊在全國優良水環境巡守隊選拔，以獨創的社區水圳輕旅行宣導環保，用心呵護244年歷史的烏瓦窯圳，榮獲...

影／從小學理財、記帳 家扶兒童教育引導親子脫貧

苗栗家扶中心扶助縣內900多戶經濟弱勢的兒少家庭，為引導家長提升對孩子的教育投資、增進親子互動，家扶每年都開辦兒童教育方...

竹市小塹有約輕旅行獲好評 8月增加名額並可使用三倍券

新竹市小塹有約透過散步小旅行推廣文化深度、在地生活，6月推出後大受好評，市府決定8月起再增加1倍名額，並可使用振興三倍券...

「600公里取代600節曠課」 中輟生台南走到桃園謝恩師

剛從桃園市大竹國中畢業的何志翔曾因遭到霸凌而中輟，轉學後經師長花心思將他拉回正軌。他11天前背吉他從台南步行300公里北...

竹市動保法增列條文 殘害動物最重罰1.5萬

新竹市議會昨天3讀通過動物保護自治條例修正案，增列任何人不得在食物中添加毒物、金屬等殘害動物或致死的物品，置於公私場所或...

三倍券做愛心 桃園創世收到10萬 8庇護工場也推優惠搶商機

振興三倍券用來做愛心！創世基金會桃園分院昨天收到百齡扶輪社捐贈10萬元實體三倍券，將優先添購植物人尿布；市府輔導的庇護工...

桃地方自治史首見里長罷免案 第1階段提議通過

韓國瑜遭罷免後掀起各地罷免浪潮，桃園市除了市議員王宇浩被發動罷免，楊梅區豐野里長張麟造也面臨相同處境，市選委會已通過第1...

愛閉兒手作坊 學員考證照展身手

苗栗縣自閉症協進會獲冠軍建材集團支持，2年來開設各項烘焙班讓自閉症孩子習得一技之長，學員幾乎都考取證照，擁有烘焙專業技能...

竹縣議員吳發仁病逝 補選六搶一

新竹縣議員吳發仁日前病逝，缺額將於9月5日補選，參選人登記昨天下午5點截止，共有6人登記角逐，包括國民黨徐瑜新、民進黨黃...

桃園庇護工場歡迎用三倍券 送抵用券、儲值金

振興三倍券上路，桃園市政府輔導的庇護工場搶攻三倍券商機，紛紛推出不同加碼優惠方案，有的搭配200元或500元三倍券面額設...

影／個個有專業 苗栗愛閉兒手作坊學員幾乎全員考取證照

苗栗縣自閉症協進會在冠軍建材集團支持下，2年來開設各項烘焙班培養自閉症孩子習得一技之長，學員幾乎全數考取證照，個個擁有烘...

熱門新聞

影／嘉義唯一產銷履歷認證蜂農 教你用手指辨真蜜

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

游泳、浮潛提防！龍洞灣出現錢幣水母 好看但有毒

影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆

台中市這條路狹窄超難開考驗駕駛技術 議員爭取拓寬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。