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竹市小塹有約輕旅行獲好評 8月增加名額並可使用三倍券

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市小塹有約輕旅行8月起增加1倍名額，並可使用振興三倍券或藝FUN券。圖／市府提供
新竹市小塹有約輕旅行8月起增加1倍名額，並可使用振興三倍券或藝FUN券。圖／市府提供

新竹市小塹有約透過散步小旅行推廣文化深度、在地生活，6月推出後大受好評，市府決定8月起再增加1倍名額，並可使用振興三倍券或藝FUN券，市府城銷處歡迎民眾把握機會報名，一起跟著在地文史達人，深入巷弄看古蹟、嘗美食。

市府城銷處指出，暑期限定的親子線─解鎖舊城寶藏是最受歡迎的路線，由資深導覽老師用解謎遊戲方式，帶領親子從北大教堂的建築秘密開始，途經清代商貿要地北門街、鄭氏家廟、長和宮等，百年鴻安堂第4代傳人將傳授藥籤秘訣，也會探訪全台灣位階最高的都城隍廟。

旅人線─愛在舊城漫步時則介紹新竹火車站、東門城、新竹州廳等古蹟建築，並走進傳統老店、市場，體驗在地人的生活，還可手作摃丸、品嘗在地小吃；文青線─開箱新竹休閒生活則在新竹公園介紹近年來公園的改變樣貌及參觀動物園，並體驗特色玻璃攪拌棒DIY。

城銷處指出，小塹有約輕旅行可使用三倍券或藝FUN券，報名費300元起，參加就可獲超值的伴手禮，包含特製茄芷袋、鯉魚徽章、小鍋平安新竹炊粉、德隆商店水潤餅或彭成珍餅店竹塹餅，活動期間憑鯉魚徽章就能在31間小塹有約友善店家享有優惠，詳情可上新竹市小旅行-小塹有約臉書粉絲專頁查詢。

新竹市小塹有約輕旅行8月起增加1倍名額，並可使用振興三倍券或藝FUN券。圖／市府提供
新竹市小塹有約輕旅行8月起增加1倍名額，並可使用振興三倍券或藝FUN券。圖／市府提供
新竹市小塹有約輕旅行8月起增加1倍名額，並可使用振興三倍券或藝FUN券。圖／市府提供
新竹市小塹有約輕旅行8月起增加1倍名額，並可使用振興三倍券或藝FUN券。圖／市府提供

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