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若女兒結婚母承諾將振興券60倍奉還 社工期待支票兌現

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
一位媽媽告訴中壢區美滿服務中心社工，如果女兒找到對象，她願意用報名費一千元振興三倍券「加60倍奉還」。圖／中壢區美滿服務中心提供
一位媽媽告訴中壢區美滿服務中心社工，如果女兒找到對象，她願意用報名費一千元振興三倍券「加60倍奉還」。圖／中壢區美滿服務中心提供

「振興三倍券」正式領券上路，在國人「報復性消費」心理下，各行各業也摩拳擦掌，推各種優惠迎接消費者到來，一位希望女兒早日找到對象的媽媽豪氣的告訴中壢區美滿服務中心社工，如果女兒找到對象，她願意用報名費一千元振興三倍券「加60倍奉還」！還要立下切結書；社工告訴她，如果真收到會轉贈弱勢團體。

擔任竹科高科技的李姓工程師，拿了兩張500元的「三倍券」到中壢區美滿服務中心，報名「個別一對一」，他說，希望發揮三倍效果，認識女生，有三倍機會交往；一個劉姓女生拿了尾碼458的「三倍券」替單身母親報名，希望458「三倍券」能「賜我爸」，讓主任徐乃義莞爾一笑。

一位許姓婦人拿「三倍券」希望替女兒報名，她以為報名費要上萬元元，因而拿了先生、女兒及自己的三份「三倍券」加現金準備報名，得知只要一千元入會費，許婦豪邁說，如果女兒找到對象，要「加60倍奉還」！還主動要立下切結書。

許姓婦人告訴徐乃義，女兒是國內第一志願大學、碩士畢業，也考上博士班，通過高考分發在中央機關而沒攻讀博士，女兒外表，工作能力一流，甚至還擔任機關活動主持人，姻緣路卻崎嶇、不順。

許婦還說，如果參加「個別一對一」找到女婿，美滿中心就是媒人，若不給「謝媒禮」，將來夫妻婚後生活會觸霉(媒)頭！她的說法讓徐乃義只好回應，若是收了60倍奉還，會轉贈家扶中心、勵馨基金會等社福團體。

徐乃義說，「振興三倍券」推出後，美滿服務中心接到不少家庭因為「三倍券」如何分配，或是如何使用而爭執的求助電話。他建議家中有適婚，卻「懶婚」、「不婚」兒女的家長，可鼓勵兒女多參加聯誼活動，但把自己的期望強加在孩子身上，可能造成兩敗俱傷，甚至越逼越遠，若過度干涉，兒女反而產生逆反心理，過度嘮叨，兒女可能對抗，反而弄巧成拙。

徐乃義建議家中有適婚，卻「懶婚」、「不婚」兒女的家長，可鼓勵兒女多參加聯誼活動。圖／中壢區美滿服務中心提供
徐乃義建議家中有適婚，卻「懶婚」、「不婚」兒女的家長，可鼓勵兒女多參加聯誼活動。圖／中壢區美滿服務中心提供

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