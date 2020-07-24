桃園庇護工場歡迎用三倍券 送抵用券、儲值金

振興三倍券上路，桃園市政府輔導的庇護工場搶攻三倍券商機，紛紛推出不同加碼優惠方案，有的搭配200元或500元三倍券面額設計伴手禮組合，或憑三倍券消費可領到抵用券或儲值金，在公共場所營運的視障按摩小站也歡迎使用三倍券，盼帶動業績。

桃園市勞動局輔導10家庇護工場受疫情衝擊生意不少，10家庇護工場都歡迎消費者使用三倍券，其中8家響應推出優惠方案，位於衛福部桃園醫院院區內的「樂桃桃汽車美容坊」因疫情暫停營運多月，考量6月才剛復工先求正常營運，座落中路2號社會住宅內的「禾豐文創印刷工場」也因6月甫開幕，2家庇護工場暫無規畫三倍券加碼優惠。

位於中壢的伊甸烘焙咖啡屋搭配三倍券祭出優惠商品組合，200元三倍券可購買馬格斯蛋糕捲或草莓起司蛋糕捲，500元三倍券則可選購恩典禮盒或中秋月餅福氣禮盒或日式輕乳酪與糖漬橙片磅蛋糕組合，700元與1千元三倍券另有優惠禮盒組。

樂桃桃咖啡簡餐坊則推出憑200元三倍券兌換220元樂桃桃券、500元三倍券換550元樂桃桃券，可在活動期間內於店內消費；沁心小站庇護餐坊歡迎使用三倍券消費，享「集點雙倍送」集滿點數可兌換商品。

由喜憨兒社會福利基金會營運的桃園市府庇護商店、南門公園庇護商店則推出消費三倍券送抵用券活動，滿200元送50元抵用券2張、滿500元送100元3張，預計8月1日活動開跑。

晨陽庇護工場與亮翌洗衣庇護工場都為洗衣類業別，鼓勵三倍券消費，晨揚推出預先儲值2千元送500元額度，亮翌則送抵用券，滿1千元送100元、滿2千元送300元、滿3千元送500元。

位於龍潭的美好庇護工場主要為蔬菜耕種與銷售，只要憑三倍券或現金消費3千元訂購蔬菜1季再送1個月份，等於消費3千元送1千元。

桃園市勞動局指出，市府輔導在公共場所設點的視障按摩小站，也都有收三倍券，包括林口長庚醫院按摩小站、桃園長庚醫院按摩小站及聖保祿按摩小站原本因疫情暫時關閉，最近因疫情趨緩都陸續恢復營業，至於機場航廈內的按摩小站仍持續歇業中。