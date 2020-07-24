影／個個有專業 苗栗愛閉兒手作坊學員幾乎全員考取證照

苗栗縣自閉症協進會在冠軍建材集團支持下，2年來開設各項烘焙班培養自閉症孩子習得一技之長，學員幾乎全數考取證照，個個擁有烘焙專業技能，今天上午協進會新開的中式麵食酥油皮類與糕漿餅皮丙級證照班開課，家長、學員開心地迎接新的挑戰。

苗栗縣自閉症協進會13年前在一群自閉症兒童家長及愛心人士的努力下在竹南創會，期間獲在地企業冠軍建材的鼎力支持，長期提供協助，2年前協進會開設烘培課程，邀大學餐飲科師資指導孩子學習，率先開設麵包證照班課程，家長、社工也帶著大家打蛋液、拌麵粉、烤蛋糕，但第1年孩子們參加證照考試都沒過關，不過家長、老師和孩子都不放棄，去年技藝精進，8名學員幾乎全部考上證照，連陪考的家長 、社工都有6人過關，有的孩子還一口氣拿到2張證照，為未來職涯爭取到保障。

協進會長期培養自閉症學員習藝，孩子已擁有不少糕點製作技巧，協進會特別開設「愛閉兒手作坊」行銷辦公室小西點，最近推出曲奇、格子餅乾，有原味、抹茶、巧克力等單一口味及綜合口味，這些產品也讓孜孜不倦習藝的學員有了展現身手的舞台。

協進會今天進一步推出中式麵食酥油皮類與糕漿餅皮丙級證照班，盼繼續培育孩子在烘焙這塊天地中擁有更純熟技巧，製作更多元的產品，並為即將到來的中秋節生產鳳梨酥、蛋黃酥、綠豆椪、月餅等應節糕點。

始業式上午在手作坊舉行，竹南鎮民代表會主席何秀綿趕來為大家加油打氣，鼓勵家長學員繼續努力精進技藝，迎接挑戰；許多自閉症的孩子擁有功能性專才，在場表演陶笛吹奏等樂曲迎賓，氣氛溫馨。