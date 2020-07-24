竹市微笑水岸獲全球卓越建設獎

新竹市微笑水岸計畫獲有「建築界奧斯卡」之喻的「全球卓越建設獎」肯定，得到總合規劃類銀獎，也是台灣在此項目首獲獎。

市長林智堅說，微笑水岸串連新竹左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線，共27公里長，兼顧生態自然、運動、觀光等多面向，是全市府跨局處合力完成的「新竹人的驕傲」。

「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prixd'Excellence Awards）為世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦，主旨為肯定具創新的最佳卓越建設作品。此獎項是來自國際頂尖的房地產專業人士和專家共同評審與鑑定，其評選標準是以美觀、功能性及全方位性做為考量，獲獎者能在全球超過70個國家及100多個世界專業組織的國際平台中嶄露頭角。

國家卓越建設獎主辦單位表示，能代表台灣參加「全球卓越建設獎」，需近二年曾獲國家卓越建設獎金質獎以上，且經國家卓越建設獎委員會推薦，才可代表台灣參賽，條件嚴格並不容易。

竹市府表示，微笑水岸計畫獲「總合規劃類」銀獎，該類別的競爭者通常為大規模的城鎮規劃，竹市以綿延水岸規畫脫穎而出實屬難得，也是台灣首次在該項目獲獎，原訂於今年上半年於菲律賓頒獎，但因肺炎疫情延至明年。

此外，新竹市14項公共建設也獲國家卓越建設獎肯定，「新竹公園與動物園再生計畫」獲最佳環境文化類卓越獎，是該類別最高榮譽。