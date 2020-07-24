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新竹縣第4選區議員補選 6人登記角逐1席議員席次

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣第4選區議員吳發仁上月因病離世，缺額補選將在9月舉行。圖／縣府提供
新竹縣第4選區議員吳發仁上月因病離世，缺額補選將在9月舉行。圖／縣府提供

新竹縣無黨籍議員吳發仁上月23日因病逝世，中選會通過缺額補選投票日期將在9月5日進行。今天是是參選登記截止日，自截止時間前1小時，已有6人登記，國民黨提名徐瑜新、民進黨提名黃源慶、時代力量提名陳玉蟾，還有2名關西鎮民代表彭兆銘、李常棟，以及吳發仁的胞弟吳發勝，將角逐1席議員席次。

上午，關西鎮民代表李常棟及時代力量提名候選人陳玉蟾分別前往縣選委會登記。陳玉蟾喊出「關西鐵娘子、突破新竹國」，李常棟則提出「路要平、溝要通」，希望能吸引關西鎮選民親睞。

民進黨籍候選人黃源慶是現任行政院顧問，在登記首日就搶得頭香，他提出檢討關西水汙染環境問題；國民黨籍候選人徐瑜新是縣長楊文科秘書，過去曾擔任正副議長助理，服務地方經驗豐富。

除李常棟今天登記參選，這次還有無黨籍關西鎮民代表彭兆銘參選，2人都希望藉此次縣議員補選，能為鄉親爭取更多服務。

吳發仁的胞弟吳發勝表示，雖然哥哥不幸離世，但他希望能爭取此次補選選票，延續哥哥政見，並表示自己同樣沒有政黨傾向，服務鎮民才是首要任務。

時代力量 新竹 民進黨

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