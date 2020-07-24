台66線新屋段側車道改善工程 預計今年9月完工
交通部公路總局為提升新屋區對外連絡道路品質，投入3500萬元，將台66線快速道路下交流道往市道114線方向道路(9K~12K)全面刨鋪，並針對路基軟弱處進行路基翻修改善及全面調降人手孔，提升道路鋪面平整度。路段改善全長約3千公尺，路面改善面積共53165平方公尺，預計8月開工、9月上旬完工。
桃園市長鄭文燦今視察「台66 線 9K~12K 平面側車道路基路面整修工程」時指出，公路總局將採三階段施工，第一階段為台電桃園處、台電新桃供電處、中華電信共327座人手孔下地，並考量後續維修需求，保留部分人手孔配置；第二階段為軟弱路基約3339 平方公尺翻修工程，中壢工務段採取「標靶治療」方式，針對易坍陷地段進行水泥塊夯實，改善路基現況。
第三階段則是面層全面刨除重鋪，總面積約53165 平方公尺，藉此維持道路整體平順。
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