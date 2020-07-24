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女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

竹市動保法增列條文 蓄意謀害毛小孩最高罰1.5萬

中央社 / 新竹市24日電

蓄意傷害動物的事件頻傳，為了杜絕類似事件，新竹市議會今天拍板定案，於新竹市動物保護自治條例增列條文，將對違規者最高處新台幣1萬5000元罰鍰。

新竹市議會發新聞稿指出，新竹市過去曾一個月內發生3起疑似毒狗致死事件，其他縣市還傳有人故意把釘子插進熱狗，若讓毛小孩吃下肚，恐造成嚴重傷害。

為了杜絕傷害動物的類似事件，新竹市議會在新竹市動物保護自治條例增列條文，明訂「任何人不得於食物或飲水內添加毒物、金屬等有致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失或死亡之虞之物，且放置於公私場所或動物出沒之處」，違者將處3000元以上、1萬5000元以下罰緩，這項條例修正案今天在議會審議通過。

新竹市議會議長許修睿透過新聞稿表示，新竹市動物保護自治條例去年9月議會提案通過公布實施，受到大多民眾肯定，促進人類與毛小孩之間的和諧關係，奠定友善動物城市里程碑。

許修睿表示，近來各地仍發生動物誤食民眾添加毒物或尖銳金屬的食物而導致受傷或死亡的事件，為尊重動物生命尊嚴，落實動保精神，提出修正草案增列條文保障更多毛小孩的安全。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎透過新聞稿表示，民眾有任何流浪動物問題，可通知新竹市動保處或相關協會，切勿使用違法方式驅趕、傷害動物，「國家文明程度，取決於對待生命的態度」。

新竹市議會提供新聞資料表示，邀全民給予流浪犬貓生存空間，勿以惡劣手段傷害動物，民眾若發現傷害性物品，務必即時通知動保所處理，也呼籲尊重每條生命，飼主應負起管理責任請勿放養，以確保自家毛孩的安全。

新竹 毛小孩

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