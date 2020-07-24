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扶輪社暖捐10萬元三倍券 創世基金會桃園院受惠

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
創世基金會桃園院今天收到一份三倍券大禮，百齡扶輪社經募集一口氣捐出總價值10萬元的振興三倍券，由社長張化龍率領社團幹部一同捐贈。圖／創世基金會桃園院提供
創世基金會桃園院今天收到一份三倍券大禮，百齡扶輪社經募集一口氣捐出總價值10萬元的振興三倍券，由社長張化龍率領社團幹部一同捐贈。圖／創世基金會桃園院提供

不少社福團體捐款受疫情衝擊，期盼民眾捐贈三倍券作愛心，創世基金會桃園院今天就收到一份三倍券大禮，百齡扶輪社經募集一口氣捐出總價值10萬元的振興三倍券，由於植物人使用尿布消耗量大，院方將優先購買尿布物資，除了團體捐贈，近日也有善心人士領到實體三倍券後，直接親送到桃園院捐贈盼幫助創世，令院方人員感動。

創世桃園院目前安養52名植物人，每人每2小時需更換1次尿布，等於1天就要用掉624片尿布，相當驚人，創世估計桃園院植物人還需約12萬片，由於振興三倍券在15日上路，創世桃園院鼓勵民眾捐贈實體三倍券，或運用三倍券購買尿布等衛材後捐贈。

桃園在地社團百齡扶輪社獲悉創世桃園院遭逢疫情，活動紛紛停辦，對外募款不易，在各社員齊力協助下，總計募集到10萬元的三倍券，院方今天安排捐贈儀式，由桃園百齡社社長張化龍率領社團幹部捐贈；劉說，三倍券不只可以振興經濟，也可以幫助弱勢團體，「讓愛心變三倍」，也是好事一件，盼拋磚引玉鼓勵其他民眾愛心接力。

院方人員說，三倍券開放領取1周以來，陸續有民眾到桃園院捐贈，有些本就是長期捐款者，或並無特別想花用三倍券者，紛紛將實體三倍券捐給創世表達支持，對院方來說無論金額多寡，都是很大幫助，民眾若不方便前來，有意願捐贈者也可在領取紙本券後，掛號郵寄至創世桃園院（桃園市桃園區復興路70號2樓）。

創世桃園院院長陳舒婷說，感謝百齡扶輪社的善行義舉，將優先購買尿布物資，除了捐贈三倍券之外，也歡迎捐款資助購買尿布，或是響應愛心義賣，院內正推出台南愛文芒果義賣禮盒，有18顆800元、15顆900元2種選擇，送禮自用兩相宜，詳情可洽愛心專線（03）339-7826分機15撐舟小組。

創世基金會桃園院今天收到一份三倍券大禮，百齡扶輪社經募集一口氣捐出總價值10萬元的振興三倍券，由社長張化龍率領社團幹部一同捐贈。圖／創世基金會桃園院提供
創世基金會桃園院今天收到一份三倍券大禮，百齡扶輪社經募集一口氣捐出總價值10萬元的振興三倍券，由社長張化龍率領社團幹部一同捐贈。圖／創世基金會桃園院提供

愛心 植物人 捐款

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