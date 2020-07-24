竹縣議員補選時力推退休師 企圖突破藍營獨大局面

新竹縣第19屆議員第四選區補選，時代力量提名陳玉蟾登記參選，喊出「關西鐵娘子、突破新竹國」為口號，希望以交大碩士背景、30年教育經驗，突破新竹縣議會藍營獨大的局面；陳玉蟾表示，作為在地40年的關西人，為了關西未來發展，所以勇敢地做出參選的決定。

時力副秘書長高鈺婷表示，時代力量在新竹縣只有1席縣議員連郁婷孤軍奮戰，時代力量找到陳玉蟾做他的戰友，相信陳玉蟾愛鄉、愛土的情感以及理念都可以為時代力量帶來更多的希望，並且呼籲關西的青年才子都能回來投票。

陳玉蟾今天則前往登記參選，他說，以他62歲的高齡，代表時代力量出戰，心情非常複雜，在關西生活40年，因為參加關西鎮鄉土協會的關係，認識了關西的歷史現況，以及環境各方面的特色，所以對於關西會有怎樣的未來，當然有很多的想法。

2014年陳玉蟾即以無黨籍身分參選竹縣議員選舉，雖落選仍獲得9%選票支持，他說到「第一次參選縣議員落敗後，不斷地觀察、不斷地省思，更積極參與地方社團，關心更多議題，去了解為什麼新竹會變新竹國。」