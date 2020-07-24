影／他大愛器捐來不及迎新生 女友抱女兒：爸爸是英雄

苗栗頭份廚師林暄昂去年因腦幹受損器捐，來不及與余姓女友完婚、迎接新生命，他捐出的心、肺、肝、兩個腎、小腸以及兩枚眼角膜，讓8名受贈者受惠。台中榮總今天舉辦感恩追思音樂會，余姓女友抱著七個月大女兒「小魚皮」到場追思，並告訴女兒「爸爸是英雄」。獲眼角膜移植的林姓燒燙傷女患者說，感謝捐贈者大愛，得以重見光明，她也因為這份感動，她也簽署器捐卡。

台中榮總今天舉辦「器官捐贈感恩追思音樂會」，器捐者家屬、受贈者獲邀到場，透過種下六棵桂花樹，感念器捐者大愛。

台中榮總移植醫學委員會執行秘書、腎臟科主任陳呈旭說，今年受疫情影響，器捐者較少，等待移植人數攀升，台中榮總捐贈感恩追思會今天邁入10周年，盼透過種桂花樹植愛喚起社會大眾對器官移植認識與支持，造福等待器官移植患者。

苗栗頭份廚師林暄昂與同在餐廳工作的余姓未婚妻相識相戀、迎接新生命，就在二人論及婚嫁、步入禮堂前夕，林暄昂突發頭痛送醫，但因腦幹受損瀕臨腦死，林爺爺強忍悲痛器捐，林暄昂後來轉院到台中榮總，捐出了心、肺、肝、兩個腎、小腸以及兩枚眼角膜。

林爺爺說，孫子還年輕，器官功能都很好，雖然很不捨，但幾經考慮，決定讓孫子器官留下來，轉換成另一種方式，能孫子生命能在其他人身上延續下去。