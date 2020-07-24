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國家卓越建設獎竹市大放異彩 微笑水岸獲國際獎項肯定

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市港南運河公園成水陸兩棲的親水公園。圖／市府提供
新竹市港南運河公園成水陸兩棲的親水公園。圖／市府提供

新竹市15項公共建設獲國家卓越建設獎，微笑水岸計畫更獲「建築界奧斯卡」的全球卓越建設獎肯定，獲得總合規畫類銀獎，是全台首度獲此獎項，市長林智堅說，微笑水岸串連新竹左岸、漁人碼頭與17公里海岸線，共27公里長，兼顧生態自然、運動、觀光等多面向，是市府跨局處合力完成的「新竹人的驕傲」。

全球卓越建設獎為世界不動產聯盟舉辦，主旨為肯定具創新的最佳卓越建設作品，國家卓越建設獎主辦單位指出，能代表台灣參加全球卓越建設獎，需近2年曾獲國家卓越建設獎金質獎以上，且經國家卓越建設獎委員會推薦，才可代表台灣參賽，條件嚴格並不容易。

市府指出，微笑水岸計畫獲總合規畫類銀獎，該類別競爭者通常為大規模的城鎮規畫，竹市以綿延水岸規畫脫穎而出實屬難得，也是台灣首次在該項目獲獎，在全球超過70個國家及100多個世界專業組織的國際平台脫穎而出。

此外，還有14項公共建設也獲國家卓越建設獎肯定，其中新竹公園與動物園再生計畫獲最佳環境文化類卓越獎，市府指出，新竹公園過去被分割成6個管理單位，缺乏妥善規畫與使用，該計畫採取減量、開放、綠地增加、景觀改善原則，讓102年歷史的新竹公園改頭換面，成為結合生態、歷史文化的自然公園，市立動物園開園半年也衝破百萬人次入場。

林智堅說，水岸系列建設在今年大放異彩，新竹漁人碼頭國際風箏廣場及親子沙灘工程獲頒綜合成就獎，港南運河公園獲最佳環境文化類金質獎；汀甫圳周邊環境及通學步道、香山濕地生態公園、隆恩圳與護城河人行空間串聯、新竹漁港直銷中心攤商整建工程，也分獲最佳規畫設計類的特別獎與金質獎肯定。

國家卓越建設獎昨天由副總統賴清德頒獎，市府秘書長陳章賢代表受獎時表示，市府用最高的標準與要求打造公共建設，加速竹市發展，各項媒體調查或建設獎項評比都可看到各界的肯定。

新竹漁港的魚鱗天梯成了熱門打卡拍照景點。圖／市府提供
新竹漁港的魚鱗天梯成了熱門打卡拍照景點。圖／市府提供
新竹漁人碼頭國際風箏廣場及親子沙灘工程獲國家卓越建設獎綜合成就獎。圖／市府提供
新竹漁人碼頭國際風箏廣場及親子沙灘工程獲國家卓越建設獎綜合成就獎。圖／市府提供
新竹市17公里海岸線終點南港站夜景。圖／市府提供
新竹市17公里海岸線終點南港站夜景。圖／市府提供

新竹 漁人碼頭 林智堅

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