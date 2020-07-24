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國家卓越建設獎竹市大放異彩 微笑水岸獲國際獎項肯定
新竹市15項公共建設獲國家卓越建設獎，微笑水岸計畫更獲「建築界奧斯卡」的全球卓越建設獎肯定，獲得總合規畫類銀獎，是全台首度獲此獎項，市長林智堅說，微笑水岸串連新竹左岸、漁人碼頭與17公里海岸線，共27公里長，兼顧生態自然、運動、觀光等多面向，是市府跨局處合力完成的「新竹人的驕傲」。
全球卓越建設獎為世界不動產聯盟舉辦，主旨為肯定具創新的最佳卓越建設作品，國家卓越建設獎主辦單位指出，能代表台灣參加全球卓越建設獎，需近2年曾獲國家卓越建設獎金質獎以上，且經國家卓越建設獎委員會推薦，才可代表台灣參賽，條件嚴格並不容易。
市府指出，微笑水岸計畫獲總合規畫類銀獎，該類別競爭者通常為大規模的城鎮規畫，竹市以綿延水岸規畫脫穎而出實屬難得，也是台灣首次在該項目獲獎，在全球超過70個國家及100多個世界專業組織的國際平台脫穎而出。
此外，還有14項公共建設也獲國家卓越建設獎肯定，其中新竹公園與動物園再生計畫獲最佳環境文化類卓越獎，市府指出，新竹公園過去被分割成6個管理單位，缺乏妥善規畫與使用，該計畫採取減量、開放、綠地增加、景觀改善原則，讓102年歷史的新竹公園改頭換面，成為結合生態、歷史文化的自然公園，市立動物園開園半年也衝破百萬人次入場。
林智堅說，水岸系列建設在今年大放異彩，新竹漁人碼頭國際風箏廣場及親子沙灘工程獲頒綜合成就獎，港南運河公園獲最佳環境文化類金質獎；汀甫圳周邊環境及通學步道、香山濕地生態公園、隆恩圳與護城河人行空間串聯、新竹漁港直銷中心攤商整建工程，也分獲最佳規畫設計類的特別獎與金質獎肯定。
國家卓越建設獎昨天由副總統賴清德頒獎，市府秘書長陳章賢代表受獎時表示，市府用最高的標準與要求打造公共建設，加速竹市發展，各項媒體調查或建設獎項評比都可看到各界的肯定。
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