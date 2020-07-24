新竹縣模範父親 尖石陳泉清、橫山鄒顯謙獲獎

新竹縣長楊文科今天上午前往尖石鄉及橫山鄉，分別拜訪今年新竹縣模範父親中其中2名獲獎父親代表，致贈「明倫教孝」賀匾及健康氣炸鍋等禮品，以表縣府對獲獎父親的祝賀、敬意與關懷。

今年新竹縣16名獲獎的模範父親分別為，竹北彭水竹（101 歲）、竹北林廷瑞（85 歲）、竹東劉萬枝（91 歲）、關西余玉堂（85 歲）、新埔林祺昌（76 歲）、新豐張鴻建（74 歲）、湖口彭盛欽（96 歲）、北埔張運煌（99 歲）、芎林鄭保寧（82 歲）、寶山廖英雄（76 歲）、橫山鄒顯謙（71 歲）、峨眉曾榮謀（82 歲）、五峰錢榮祿（80 歲）、尖石陳泉清（75 歲）、吳上淵（75 歲）及楊慶隆（68 歲）。

縣府社會處表示，新竹縣109年度模範父親是由各鄉鎮市公所及「新竹縣工商婦女服務協會」推薦共16位，其中最高齡為101歲，另90歲以上有3 位，竹北市因人口數提升，所以增加為2位模範父親代表，而吳上淵先生、楊慶隆先生為承辦單位新竹縣工商婦女服務協會推薦的模範父親。