竹市議會通過動保條例修正案 毒害動物罰3千至1萬5千元

新竹市議會今天3讀通過新竹市動物保護自治條例修正案，增例任何人不得在食物中添加毒物、金屬等殘害動物或致死的物品，置於公私場所或動物出沒的地方，違者可罰3千元至1萬5千元。

市議會議長許修睿說，動保自治條例去年9月議會提案通過公布實施後，受到許多民眾肯定，促進人類與毛小孩的和諧關係，奠定友善動物城市里程碑，但近來各地還是傳出動物誤食添加毒物或尖銳金屬的食物導致傷死的情形，不但殘忍也影響到公共安全。

為尊重動物生命尊嚴，落實動保精神，避免動物無辜受害，許俢睿提出修正草案，增列任何人不得於食物或飲水內添加毒物、金屬等有致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失或死亡之虞的物品，且放置於公私場所或動物出沒的地方，違者罰3千元至1萬5千元，並按次開罰，市府發現得逕予排除並銷毀，避免造成動物誤食而傷亡，希望保障更多毛小孩的安全。

此案今天在市議會順利通過，市府產發處長張力可說，增修條文內容可以執行，與動保法也沒有抵觸，並可以達到預防性的作用，對動物多一層保護，修正案將報請農委會核定。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎說，有發現任何流浪動物問題或需協助的地方，請通知動保單位或相關協會一起討論如何改善，切勿以違法方式驅趕、傷害動物，感謝議長許修睿站在第1線保護毛孩子安全。

傾聽浪浪動保畫家張育榕也呼籲大家給流浪犬貓生存空間，勿以惡劣手段傷害動物，若發現傷害性物品，務必通知動保所處理，也呼籲飼主負起管理責任確保自家毛孩的安全。