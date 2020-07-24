曾遭霸凌打斷手腳筋 中輟生背吉他徒步300公里謝恩師

桃園市蘆竹區大竹國中畢業生何志翔，過去曾遭霸凌抗拒到校因而中輟，所幸校方細心、耐心將他拉回正軌，何10天前從台南背著吉他，一路北上步行300公里回桃園，打算用來回600公里取代自己曾曠課600節，更計畫將旅程譜成樂曲，鼓勵更多同樣深陷迷茫的學生。

何志翔說，他唸國一時曾被一群學長圍毆還拿椅子砸，自己被打到傷痕累累，手腳筋甚至斷裂，因為校園霸凌讓他對校園深感畏懼，選擇把自己封閉不和人接觸，後來甚至不再到校；何爸爸也說，兒子當時抗拒就學，還曾把書包丟著整個人跳牆逃跑，讓他不知該如何是好。

後來因緣際會轉校到大竹國中，何卻只唸了2天就再度逃學，校長曾榮郎評估他的狀況後，由主任、班導師黃琪如多次到家訪問、了解身心狀況，決定採用適性課程輔導、轉介中途學校，逐漸打開她的心房，何也坦言，因為老師的關心讓他漸漸不再畏懼。

何志翔說，有次上課意外摸到1把吉他，嘗試彈奏就陷入對音樂的熱愛，發現自己對曲調、音律深感興趣，也找到人生活的重心與情緒宣洩出口，直到國三下學期回歸校園，也成功錄取啟英高中音樂科。

他說，在輔導主任陳歷豐建議下，他決定利用國中畢業的這個暑假，徒步從台南走回桃園大竹國中，除了表達對師長的感謝，也讓自己留下一個紀念，10天前他南下台南火車站出發，背著最愛的吉他一步一步北上，縱使艷陽高照，腳底水泡磨成厚繭、皮膚曬得黝黑，仍堅持走完全程。

「不是每個中輟生都是因為想中輟而中輟的」何志翔說，這10天徒步過程一度想放棄，但不斷想著啟程的初衷，更要讓其他有同樣狀況的中輟同學知道，他靠著老師協助而改變，腦海裡則伴隨吉他樂曲撐過苦行過程，途經苗栗還曾到孤兒院演奏，讓他很有成就感。

今天早上10點，何志翔從中壢火車站啟程，包括校長、班導師及專輔老師徐昱真都到場聲援，一路陪他走回蘆竹，何的爸爸也在大門迎接，一見兒子歸來上前給了他擁抱，對於小孩勇於改變感動不已。