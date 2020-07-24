快訊

下期威力彩上看31億！如果中頭獎可以買哪一棟最頂級豪宅

威力彩摃龜下期上看31億 里長辦活動：包牌規模會更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾遭霸凌打斷手腳筋 中輟生背吉他徒步300公里謝恩師

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
何志翔花10天從台南徒步回桃園蘆竹大竹國中。圖／校方提供
何志翔花10天從台南徒步回桃園蘆竹大竹國中。圖／校方提供

桃園市蘆竹區大竹國中畢業生何志翔，過去曾遭霸凌抗拒到校因而中輟，所幸校方細心、耐心將他拉回正軌，何10天前從台南背著吉他，一路北上步行300公里回桃園，打算用來回600公里取代自己曾曠課600節，更計畫將旅程譜成樂曲，鼓勵更多同樣深陷迷茫的學生。

何志翔說，他唸國一時曾被一群學長圍毆還拿椅子砸，自己被打到傷痕累累，手腳筋甚至斷裂，因為校園霸凌讓他對校園深感畏懼，選擇把自己封閉不和人接觸，後來甚至不再到校；何爸爸也說，兒子當時抗拒就學，還曾把書包丟著整個人跳牆逃跑，讓他不知該如何是好。

後來因緣際會轉校到大竹國中，何卻只唸了2天就再度逃學，校長曾榮郎評估他的狀況後，由主任、班導師黃琪如多次到家訪問、了解身心狀況，決定採用適性課程輔導、轉介中途學校，逐漸打開她的心房，何也坦言，因為老師的關心讓他漸漸不再畏懼。

何志翔說，有次上課意外摸到1把吉他，嘗試彈奏就陷入對音樂的熱愛，發現自己對曲調、音律深感興趣，也找到人生活的重心與情緒宣洩出口，直到國三下學期回歸校園，也成功錄取啟英高中音樂科。

他說，在輔導主任陳歷豐建議下，他決定利用國中畢業的這個暑假，徒步從台南走回桃園大竹國中，除了表達對師長的感謝，也讓自己留下一個紀念，10天前他南下台南火車站出發，背著最愛的吉他一步一步北上，縱使艷陽高照，腳底水泡磨成厚繭、皮膚曬得黝黑，仍堅持走完全程。

「不是每個中輟生都是因為想中輟而中輟的」何志翔說，這10天徒步過程一度想放棄，但不斷想著啟程的初衷，更要讓其他有同樣狀況的中輟同學知道，他靠著老師協助而改變，腦海裡則伴隨吉他樂曲撐過苦行過程，途經苗栗還曾到孤兒院演奏，讓他很有成就感。

今天早上10點，何志翔從中壢火車站啟程，包括校長、班導師及專輔老師徐昱真都到場聲援，一路陪他走回蘆竹，何的爸爸也在大門迎接，一見兒子歸來上前給了他擁抱，對於小孩勇於改變感動不已。

曾榮郎表示，何志翔是個很細心的學生，當初跨不出挫折選擇封閉自我、不斷否定自己，校方鼓勵讓他嘗試為自己勇敢；何也說，他曾曠課600節，以桃園、台南來回600公里當作重生，未來也希望把這段旅程譜成樂曲彈唱，鼓勵更多深陷迷茫的同學。

何志翔（左）曾中輟曠課600多節，何的爸爸（右）看到他轉變開心不已。記者曾健祐／攝影
何志翔（左）曾中輟曠課600多節，何的爸爸（右）看到他轉變開心不已。記者曾健祐／攝影
何志翔（左1）花10天從台南徒步回蘆竹，今天早上10點在校長、老師陪同下抵達學校大門。記者曾健祐／攝影
何志翔（左1）花10天從台南徒步回蘆竹，今天早上10點在校長、老師陪同下抵達學校大門。記者曾健祐／攝影
何志翔徒步過程曾到苗栗孤兒院彈唱。圖／校方提供
何志翔徒步過程曾到苗栗孤兒院彈唱。圖／校方提供
何志翔成功徒步回學校，和校長、師生一起合影紀念。記者曾健祐／攝影
何志翔成功徒步回學校，和校長、師生一起合影紀念。記者曾健祐／攝影

火車站 班導師 霸凌

延伸閱讀

移工逃逸長達10年 桃園八德警封城掃蕩查獲

孩子遭霸凌學校未處理 家長決提告

工作人員接連爆料互相打氣 艾倫狄珍妮絲自憐被霸凌？

高雄一女童遭罷凌患憂鬱 家長指控校方置之不理

相關新聞

曾遭霸凌打斷手腳筋 中輟生背吉他徒步300公里謝恩師

桃園市蘆竹區大竹國中畢業生何志翔，過去曾遭霸凌抗拒到校因而中輟，所幸校方細心、耐心將他拉回正軌，何10天前從台南背著吉他...

國家卓越建設獎竹市大放異彩 微笑水岸獲國際獎項肯定

新竹市15項公共建設獲國家卓越建設獎，微笑水岸計畫更獲「建築界奧斯卡」的全球卓越建設獎肯定，獲得總合規畫類銀獎，是全台首...

新竹縣模範父親 尖石陳泉清、橫山鄒顯謙獲獎

新竹縣長楊文科今天上午前往尖石鄉及橫山鄉，分別拜訪今年新竹縣模範父親中其中2名獲獎父親代表，致贈「明倫教孝」賀匾及健康氣...

竹市議會通過動保條例修正案 毒害動物罰3千至1萬5千元

新竹市議會今天3讀通過新竹市動物保護自治條例修正案，增例任何人不得在食物中添加毒物、金屬等殘害動物或致死的物品，置於公私...

桃園地方自治史首見里長罷免案 第1階段提議通過

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，掀起各地罷免浪潮，桃園市楊梅區豐野里長張麟造也被地方醞釀罷免，桃園市選委會接獲領銜人提出罷免...

大漢溪山豬湖生態親水園區 奪全球卓越建設環境金獎

桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球...

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天深夜11點舉行「開爐」儀式，白沙屯媽今夏往北港進香刈火帶回的萬年香火圓滿「合爐」，代表今年進...

桃園平鎮新建義民社福館 開工

桃園市平鎮區義民社福館新建工程昨天開工，包括地上6層及地下1樓，地下室為停車空間，地上樓層分別規畫為圖書分館、幼兒園、市...

巷內美食／蓮荷園賞蓮吃蓮子餐 消暑可口

桃園蓮花季正在觀音蓮花園休閒農業區展開，有21年歷史的蓮荷園休閒農場配合推出蓮花餐點，場主王昱翔推薦蓮子剉冰、洛神花臭豆...

搶農遊券商機 竹縣67業者加入

新竹縣政府搶食農委會農遊券商機，由農業處輔導業者規畫配套優惠活動，全縣共有67處休閒農場、農民直銷站及農村社區業者等可使...

新竹動物園夏令營 明開放報名 挑戰當保母、一日醫生

新竹市立動物園8月推出為孩子量身訂作的動物召集令夏令營，為期1個月共18梯次課程，包含動物觀察家、妙挖種子、河馬黃金紙、...

IKEA青埔店開幕 對未來發展有信心

IKEA宜家家居旗艦店昨天在桃園市青埔特區開幕，市長鄭文燦說，市府將與業者就循環經濟與環保家居生活推出聯合行銷方案，青埔...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

機車騎士見空位就停 汽車被圍動彈不得 車主氣得跳腳

新北垃圾丟來桃園亂象多 桃市評估試辦「隨袋徵收」

彰化北斗鎮違停熱點 將分段分區分價收費停車

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

異味陳情近5成 屏東縣環保局早鳥拂曉出擊抓異味水汙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。