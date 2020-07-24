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桃園地方自治史首見里長罷免案 第1階段提議通過

聯合報 / 記者張裕珍高宇震／桃園即時報導
桃園市楊梅區豐野里長張麟造被地方醞釀罷免，桃園市選委會接獲領銜人提出罷免案，經審核昨通過第1階段提議，將進入第2階段連署階段。本報資料照
桃園市楊梅區豐野里長張麟造被地方醞釀罷免，桃園市選委會接獲領銜人提出罷免案，經審核昨通過第1階段提議，將進入第2階段連署階段。本報資料照

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，掀起各地罷免浪潮，桃園市楊梅區豐野里長張麟造也被地方醞釀罷免，桃園市選委會接獲領銜人提出罷免案，經審核昨通過第1階段提議，將進入第2階段連署階段，此案也是桃園地方自治史上首起里長罷免案，該里選舉人數3687人，領銜人將於20天內徵求連署，第2階段須達369人連署，送交選委會查對。

2018年楊梅區豐野里第2屆里長選舉競爭激烈，張麟造、王廷俊與黃華府3人競選，都各拿下3成左右選票，最後由72歲張麟造以778票、36.9%得票率勝出，擊敗當時現任里長王廷俊，但任期經過1年多，地方傳出罷免聲浪。

張麟造今天說，此次罷免領銜人張鍾玉英為前鄰長兼豐野社區發展協會理事，自己上任里長後，換掉包括張鍾玉英在內等20名認為不適任的鄰長，張鍾玉英可能因此心生不滿，聯合本屆競選里長失利的社區發展協會理事長黃華府及其他遭撤換的鄰長，利用本月3、4日社區會員旅遊自強活動，在遊覽車上號召大家連署罷免現任里長。

「希望對方不要再搗亂了！」張麟造無奈表示，鄰長做不好本來就該撤換，希望對方不要再搗亂了。黃華府否認與前鄰長一同推動罷免案，表示「自己不清楚」，只知道張麟造被遭撤換的鄰長聯合罷免。

依現行罷免制度，若順利通過2階段連署後成案進入第3階投票，只要有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達選舉人總數25%即通過；楊梅區豐野里選舉人數3687人，屆時若922人投下同意票，且同意票超過不同意票將通過罷免，地方人士分析，里長為小區域選舉，若牽涉到地方派系，經組織動員反對勢力，罷免通過機率不小。

桃園市選舉委員會指出，楊梅區豐野里里民張鍾玉英7月1日，依選罷法規定領銜向選委會提出該里里長張麟造罷免案，經會同相關機關查對提議人40人名冊，查對符合規定提議人37人，符合選罷法規定，提議人人數為原選舉區選舉人總數百分之1以上。

選委會指出，提議通過後將函告領銜人自收到通知次日起10天內，領取連署人名冊格式，並依選罷法規定在20天內徵求連署，依規罷免案連署人人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得為連署人，未來收到連署人名冊後，將在15日內完成查對，若查對達法定連署人人數，將會依法宣告罷免案成立，啟動罷免投票相關作業。

罷免 選委會

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