獲原民會、地方補助3千萬 五峰、尖石5文健站環境再造

新竹縣政府為了改善原鄉部落文健站周邊環境，同時為增加安全性新建擋土牆、路面鋪設、排水溝、安全護欄、鋼板護欄等，向原民會提報5處文健站辦理改善計畫，獲中央補助2600萬，預計年底前發包動工。

縣府表示，去年即提報那羅、梅花、水田、義興及玉峰文化健康站，依前瞻計畫「服務據點周邊及部落內公共設施改善」獲原民會補助總經費2382萬5千元，今年6月再獲第2期經費3054萬元，日前已提送縣務會議通過，將送請新竹縣議會審議。

5項改善工程分別為五峰鄉「桃山文化健康站周邊環境改善工程」經費計704萬元，五峰鄉「花園文化健康站周邊環境改善工程（第1期）」經費計800萬元，尖石鄉「新竹縣尖石鄉梅花文化健康站周邊及部落內公共設施改善工程（第2期）」經費計613萬元，尖石鄉「新竹縣尖石鄉義興文化健康站周邊及部落內公共設施改善工程」經費計463萬元，以及尖石鄉「新竹縣尖石鄉梅花文化健康站周邊及部落內公共設施改善工程」經費計473萬元。

縣長楊文科表示，縣府持續協助改善原鄉地區生活環境品質，以落實照顧原鄉政策，不只使部落皆有順暢安全之醫療救護道路，也讓長輩們在文健站活動時，更加放心及安全，也可以串聯原鄉特色產業、支援人文發展。

原民處長雲天寶則說明，計畫提升原住民族安心居住環境品質及文化健康綜合服務，整建地方公共服務據點，充實原住民長者照護、課後照顧、幼兒托育、無線寬頻上網等設施，融合部落文化、景觀特色及周邊公共設施改善，發展成具有文化意涵健康友善空間。