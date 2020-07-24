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大漢溪山豬湖生態親水園區 奪全球卓越建設環境金獎

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎，是該獎項最大獎，市府開心分享消息，並表示今年山豬湖生態親水園區將取得環境教育場所認證，更培訓了一批在地志工，目標園區成為大溪的戶外生態環境教室。

全球卓越建設獎被喻為全球建築界的奧斯卡金像獎，原訂今年在馬尼拉頒獎，因疫情緣故，改為台灣分部FIABCI-Taiwan於昨天舉行頒獎典禮，桃園市山豬湖生態親水園區拿下最大獎，副市長李憲明親率隊北上領獎，從副總統賴清德手中接下金獎獎座。

同場舉行的2020國家卓越建設獎，市府水務局主辦的龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程、老街溪斷面44至46-1堤防改善工程、八德區舊大湳圳排水改善工程也分別榮獲最佳規劃特別獎、金獎、優質獎，戰績輝煌。

市府水務局指出，山豬湖面積18公頃，座落大溪區月眉里大漢溪右岸，曾是北台灣最大的戶外教學及休閒園區，但過去因土地占用河川與違法經營問題，十多年前被市府強制拆除後閒置，經以大溪整體軸帶思考園區定位活化，2018年完成生態親水園區。

山豬湖生態親水園區以恢復自然生態為主要設計，也巧妙利用整地手法開闊景觀視野，解決既有空間阻隔問題，讓人與水更為親近，園區環境採低度開發及整理，同時發展觀光休閒與生態教育，鄰近的月眉休閒農業區將原先歷史巡禮的半日小旅行延伸至濕地及山豬湖生態親水公園，讓此處不僅成為一日遊的景點，也是戶外生態亮點。

山豬湖生態親水園區獲獎無數，陸續拿下第18屆行政院工程會金質獎佳作、2018年桃園市政府公共工程金品獎、2018年國家卓越最佳規劃設計類金質獎及2019年國家卓越最佳環境文化特別獎，今年再抱回2020全球卓越建設獎的環境金獎，令地方振奮。

桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎，副市長李憲明（右三）親率市府團隊北上領獎。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎，副市長李憲明（右三）親率市府團隊北上領獎。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市大溪區大漢溪山豬湖土地遼闊、生態豐富，市府近年以減量設計、循環經濟概念打造山豬湖生態親水園區，昨天拿下2020全球卓越建設獎的環境（復育、保育）金獎。圖／桃園市政府水務局提供

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