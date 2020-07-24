拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天深夜11點舉行「開爐」儀式，白沙屯媽今夏往北港進香刈火帶回的萬年香火圓滿「合爐」，代表今年進香任務告一段落；開爐儀式吸引大批信徒前來，拱天宮昨天深夜今天凌晨裡裡外外都是人潮，熱鬧有如不夜城。

開爐儀式昨天深夜11點(農曆6月初四子時)展開，值年爐主、副爐主及拱天宮管理委員會人員共同向媽祖婆上香，深夜11點20分白沙屯媽神房的紅布縵緩緩揭開，在鐘鼓齊鳴及信徒「進喔」熱情呼聲中，今年從北港朝天宮刈火取回的萬年香火從神房中取出，由值年爐主逐一倒入拱天宮的9個香爐「合爐」，象徵香火綿延不絕，頭旗也收回擺放在媽祖神房內，象徵今年進香任務已圓滿告終，信眾在儀式後排隊輪流持香在大殿香爐上過爐，祈求合家平安。