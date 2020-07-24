拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點進行開爐儀式。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點進行開爐儀式。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天深夜11點舉行「開爐」儀式，白沙屯媽今夏往北港進香刈火帶回的萬年香火圓滿「合爐」，代表今年進香任務告一段落；開爐儀式吸引大批信徒前來，拱天宮昨天深夜今天凌晨裡裡外外都是人潮，熱鬧有如不夜城。

開爐儀式昨天深夜11點(農曆6月初四子時)展開，值年爐主、副爐主及拱天宮管理委員會人員共同向媽祖婆上香，深夜11點20分白沙屯媽神房的紅布縵緩緩揭開，在鐘鼓齊鳴及信徒「進喔」熱情呼聲中，今年從北港朝天宮刈火取回的萬年香火從神房中取出，由值年爐主逐一倒入拱天宮的9個香爐「合爐」，象徵香火綿延不絕，頭旗也收回擺放在媽祖神房內，象徵今年進香任務已圓滿告終，信眾在儀式後排隊輪流持香在大殿香爐上過爐，祈求合家平安。

白沙屯媽今年進香活動因新冠肺炎疫情影響，原訂3月下旬出發的進香時程延至7月初，雖然面臨酷暑挑戰，依然吸引創紀錄的隨香人潮，由媽祖婆帶領展開9天8夜的進香之旅，白沙屯媽7月13日下午回鑾後，依往例在第12天開爐；前幾年過爐儀式後，常發生信眾蜂擁爭搶香灰的情況，造成困擾，3年前廟方恢復傳統只讓香客持香過爐，秩序也顯得井然有序多了。

苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點進行開爐儀式，從北港朝天宫刈火取回的萬年香火倒入宮內香爐，象徵香火綿延不絕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點進行開爐儀式，從北港朝天宫刈火取回的萬年香火倒入宮內香爐，象徵香火綿延不絕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供

白沙屯 北港朝天宮 媽祖

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