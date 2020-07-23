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桃園國樂節跨界合作登場 唐美雲盛讚租金優惠政策

中央社 / 桃園23日電

桃園市長鄭文燦今天出席「2020桃園國樂節記者會」表示，這是國內疫情解封後桃園首場大型文化活動，希望鼓勵民眾重新走進文化場館，而唐美雲也盛讚藝文展演場地租金優惠政策。

2020桃園國樂節7月26日至8月9日將在中壢藝術館音樂廳，一連舉行5場音樂會，桃園市國樂團將與小提琴家曾宇謙、唐美雲歌仔戲團、金曲歌后曹雅雯等跨界合作，希望激盪出精彩火花，帶給觀眾嶄新的聽覺享受。

鄭文燦表示，市府在疫情期間斥資新台幣1.5億元推動藝術館及展演中心更新改善工程，完成隔音門、廁所及觀眾座椅等硬體設施升級，同時也祭出4大藝文館舍演出免場地租金、3大藝文館舍售票5折優惠、百元看電影等振興措施，全力帶動藝文表演活動復甦。

唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲聽到桃園的優惠方案忍不住驚呼，「哇，超優惠的，桃園市民真的很有福，真的很棒」。她說，一般表演團隊除了受邀請演出比較輕鬆，否則就必須要自己租場地，桃園市推出的政策對於表演團隊相當優惠，隨著疫情解封，希望大家除了走出戶外，更應該用行動來支持藝文活動。

桃園市政府文化局表示，邁入第八屆的桃園國樂節共有5場次售票音樂會，開幕音樂會「夏艷」26日登場，邀請指揮家顧寶文及知名小提琴家曾宇謙共同演繹經典曲目「梁山伯與祝英台」，另外唐美雲歌仔戲團則與指揮家鍾耀光合作，為觀眾帶來多首經典曲目，也歡迎民眾善用藝fun券購票入場。

國樂 疫情 音樂會

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