新竹市力推失智友善 要長者「憶啟安居」
根據衛生福利部資料顯示，目前全台失智症確診率僅三成，確診的失智症患者當中，約有七成四是輕度或極輕度，他們大多仍居住家中，因生活功能正常，也時常在社區走動。新竹市衛生局長王宗曦說，民眾若在生活中多留心周遭狀況，就可能幫助到需要協助的失智長者。
國軍新竹地區醫院神經內科主任程元梁提醒，當家人出現原本熟悉的事物變得無法勝任、說話表達出現問題、判斷力變差或警覺性降低，甚至行為、情緒或個性改變等狀況，都有可能是家人罹患失智症的警訊，應「及早發現及早治療」。
「家人的關懷尤其重要，不願意自己前來就醫的人通常問題會比較多。」程元梁說，由於缺乏病識感，可能錯過前期延緩症狀的黃金時間。失智症不是長者專屬疾病，若家人表現異常，建議可用健康檢查名義陪同家人就醫，並提供資訊讓專業醫師診斷評估。
新竹市衛生局推廣失智友善觀念，8月26日起推出8場次失智友善主題活動，建立民眾對失智症的認識，並安排友善講師介紹如何在生活中透過「看問留撥」的簡單步驟友善幫助失智者。
歡迎想進一步了解失智症的民眾或社區、單位、商圈、店家踴躍參加，活動全程免費，詳情可上衛生局官網或臉書「新竹市衛生局 健康好讚」查詢。報名電話：02-8692-5588轉6060，報名網址：https://forms.gle/KbtsBYTdAraczw6S6
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