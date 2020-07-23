竹縣67家休閒農業者可用農遊券 縣府更輔導推優惠方案

農委會推出500萬張「農遊券」振興農業旅遊產業，新竹縣為搶食農遊商機，縣府農業處特別輔導相關業者規畫農遊券活動，而新竹縣共有67處休閒農場、農民直銷站及農村社區業者等地方可使用農遊券，依各家提供不同優惠套裝給遊客，盼帶動農村在地商機。

縣長楊文科表示，自今年農曆年後受疫情影響，休閒農場遊客大減，尤其在3、4月分更是僅剩原先的2、3成，導致休閒農業觀光重創，業者更是苦撐經營，才終於盼到這次農委會推出的「農遊券」振興方案。

楊文科表示，新竹縣知名的綠世界、五峰獵人學校、十二寮休閒農園等都能使用農遊券，也有多家農會直銷站也歡迎民眾使用消費，已有不少民眾上門購買在地出產的新鮮農產品，且農遊券可同時搭配三倍券使用。

縣府農業處則說，民眾只要持「農遊券」電子票券到居住所在地以外的農遊券合作業者使用，每人就能抵用250元，票券有效期限為手機簡訊通知日起60日，折抵內容包含農場體驗活動、農村料理或購買農村伴手禮等。

新竹縣有67處農遊券合作業者，民眾欲知詳情可上農業易遊網，並選取農遊券專區，地區選擇北部、新竹縣，進行搜尋，便可得知哪些店家有收取農遊券。

縣府表示，只要民眾持農遊券前往峨眉鄉農會消費，即可享單人遊峨眉湖1次與東方美人茶飲1瓶；竹北農民直銷站則推出6種農產品限定特惠組盒；竹東地區農會農民直銷站更推出養生蛋、米粉、食用油等商品優惠價，並搭配振興券消費滿500元就享1次防疫用品抽獎；關西鎮農會則是使用1張農遊券，即可獲得古早味仙草1罐；寶山鄉農會農村社區小舖推出土雞蛋振興價240元與購買滿額送好禮等活動。