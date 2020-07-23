木雕師二代的木鋼筆有溫度 體現台灣木頭之美

苗栗縣政府第1屆「青年有禮、青年好物」青年好物遴選活動，發掘出散發三義鄉台灣木頭之美的手工木鋼筆，及南庄鄉古早美味的拌醬等好物，縣府推展及協助品牌曝光，也受到市場歡迎，縣長徐耀昌今天宣布啟動第2屆遴選，邀請踴躍參加，讓大家看見苗栗青年的軟實力。

徐耀昌、立委陳超明太太吳麗利、縣議員陳碧華、余文忠、許津溶、徐筱菁、楊明燁等人，今天在縣府大廳啟動第2屆青年好物遴選活動，同時表揚3名優秀青年，現場並展示第1屆青年好物遴選優勝產品，包括童正一手工木鋼筆，邱浩然「老張媽」拌醬等，都受到注目。

34歲童正一生長在木雕王國三義鄉，父親童清金是木雕師傅，他耳濡目染，2011年投入木雕創作，卻一直思考，台灣木頭除了木雕、家具之外，還能做什麼？因此發想木鋼筆，每一支都是獨一無二，散發木頭香氣，且要求好寫、永久保修，童正一形容是有溫度的筆。

此外，「老張媽」拌醬是32歲邱浩然兒少時耳濡目染，及許多南庄人思念的好滋味，邱浩然2年前不讓阿婆張呂雪妹麵店的美味失傳，複製數十種中藥及調味料配製的古早拌醬，以張呂雪妹的肖像為商標招牌，推出「老張媽」拌醬。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，遴選出的青年好物，縣府協助建置平台，辦理「菁市場」展售，增加曝光及管道行銷，第2屆青年好物遴選活動，分為青農組、青創組，18歲至45歲設籍或營業登記在苗栗的青年都可報名參賽，即日到8月24日報名，網址https://elite.miaoli-youths.com/。