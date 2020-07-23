虎口地圖最危險路段並非易肇事路段 苗縣政府急澄清

圖資公司「台灣虎口地圖」網站彙整出19縣市「最危險路段」熱點標示車禍熱區，苗栗縣頭份市東民路、東民三街路口榜上有名，縣府工務段重視調查卻發現已設有交通號制常態管制，也非易肇事路段（口），今天聲明澄清。

縣府工務處調閱2017年到2019年交通事故統計資料，頭份市東民路、東民三街路口3年發生5件人員傷亡交通事故，並非屬近3年發生10件以上交通事故的易肇事路口，反而是距離不遠處的東民路、東民六街路口，共發生18件交通事故，經工務處今年5月邀集相關單位會勘，路口將增設交通號誌，今年年8月中旬前設置完成。

工務處長古明弘表示，東民路與東民一街至六街路口，地處尚順廣場商圈，人潮車流較為密集， 籲請用路人確實留意相關交通號誌標線，以維安全。

而根據苗栗縣警局交通隊列管10大易肇事路段（口），採滾動式檢討，東民路、東民六街口排第6名，東民三街口沒有列名，最新10大易肇事路段前三名依序是台3線127公里到131公里、竹南鎮公義路與龍山路三段路口、竹南鎮台61線與龍江街口。