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鐵馬青春逍遙遊 8月1日龍潭公園登場　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「2020鐵馬青春逍遙遊」，將在8月1日上午於龍潭區運動公園登場。圖／龍潭警分局提供
「2020鐵馬青春逍遙遊」，將在8月1日上午於龍潭區運動公園登場。圖／龍潭警分局提供

一年一度龍潭暑假盛事，由桃園市龍潭扶輪社與龍潭警分局共同舉辦暑假青少年休閒活動「2020鐵馬青春逍遙遊」，將在8月1日上午於龍潭區運動公園登場。今年參賽者統一由龍潭運動公園出發，騎完全程後，憑中繼站戳章可至終點處兌換1件高級排汗衫及1張摸彩券，獎品內容包含高級飯店住宿券自行車、自行車頭盔等豐富大獎；活動現場另設有親子遊戲競賽及其他團體競賽活動。

龍潭扶輪社長葉日舜表示，每年暑假，為鼓勵青少年參加正當休閒活動，均與龍潭分局共同舉辦自行車騎乘活動，除透過本活動增進了解正確騎乘自行車觀念，並於活動中大力宣導青少年預防犯罪，以「反霸凌、防制校園暴力與自我安全保護」為目標，期能藉此活動為青少年啟發一個充實而有意義的暑假。活動報名網址：https://forms.gle/yxRyqSwRC6UdnV4S9

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