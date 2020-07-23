聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵馬青春逍遙遊 8月1日龍潭公園登場
一年一度龍潭暑假盛事，由桃園市龍潭扶輪社與龍潭警分局共同舉辦暑假青少年休閒活動「2020鐵馬青春逍遙遊」，將在8月1日上午於龍潭區運動公園登場。今年參賽者統一由龍潭運動公園出發，騎完全程後，憑中繼站戳章可至終點處兌換1件高級排汗衫及1張摸彩券，獎品內容包含高級飯店住宿券、自行車、自行車頭盔等豐富大獎；活動現場另設有親子遊戲競賽及其他團體競賽活動。
龍潭扶輪社長葉日舜表示，每年暑假，為鼓勵青少年參加正當休閒活動，均與龍潭分局共同舉辦自行車騎乘活動，除透過本活動增進了解正確騎乘自行車觀念，並於活動中大力宣導青少年預防犯罪，以「反霸凌、防制校園暴力與自我安全保護」為目標，期能藉此活動為青少年啟發一個充實而有意義的暑假。活動報名網址：https://forms.gle/yxRyqSwRC6UdnV4S9
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言