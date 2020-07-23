苗栗青年好物選拔 廣邀青農青創秀實力

苗栗縣政府勞工及青年發展處舉辦第2屆青年好物遴選活動，即日起開放報名，縣長徐耀昌鼓勵在地青農、青創一起秀實力，藉由評選優秀青年產品，擦亮苗栗青年好物品牌。

苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明妻子吳麗利及多名縣議員今天共同參加在縣府一樓大廳舉辦的「青年有禮、青年好物」第2屆青年好物遴選活動記者會，現場邀請第1屆獲獎青年，展示獨家創意產品。

徐耀昌指出，去年舉辦「青實力」好物評選，共有24名在地優秀青年獲獎，其中包含吃的、用的，甚至以往沒看過的水泥創意製品、手工書、檜木筆等，都是年輕人發揮創意的產物，希望今年號召更多青年朋友，展示出在地的「軟實力」。

勞青處長彭德俊表示，第2屆青年好物遴選活動，分為青農組及青創組，即日起開放報名至8月24日止，每組預計初選10名青年，包括金獎1名、銀獎2名、銅獎3名及優等獎4名，同時增設人氣獎，再由民眾進行網路票選，共計將評選出22組青年好物代表。

勞青處指出，青農組須從事農業相關青年、小農、在地農產品加工、投入農業6級產業化等，青創組須經營餐飲、烘焙、加工食品產業等或具個人創意、美學、在地文化特色文創產業等，18歲至45歲設籍或營業登記在苗栗的青年，都可透過網址https://elite.miaoli-youths.com/報名參加。