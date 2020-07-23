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綠建築車站夏天像蒸籠？屏東火車站空調覆蓋範圍大
近期高溫警報連發，有民眾投訴稱苗栗、新竹火車站乘車時，因為站內為綠建築設計，不少車站空間可讓陽光直射進站內，導致站內溫度升高，再加上，空調開設空間有限，不少民眾候車時，宛如身在蒸籠。對此，屏東火車站，因綠建築等級不同，再加上周圍有商家包圍，因此，站內空調範圍較大，溫度不會過高。
自從屏東火車站改建後，依據規定必須為綠建築設計，由於綠建築等級不同，因此屏東火車站有別於其他車站設計，再加上車站周邊有商家，因此，屏東火車站內空間幾乎都在空調覆蓋範圍。
屏東火車站表示，目前並無收到任何民眾反應站內過熱的問題，此外，一樓車站大廳、售票口，以及二樓進出站區域都設有中央空調，因此，乘客除了到候車月台沒有冷氣之外，從購票到進站前，都設有空調。
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