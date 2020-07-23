IKEA「新」桃園店開幕 鄭文燦：協助營運、增車位

IKEA「新」桃園店今天早上10點正式開幕，開幕3小時就湧入5千人次，此外，中壢青埔特區今年7月起還有包括國泰和逸飯店、新光影城及Xpark水族館等陸續開幕，預計都將帶來大量觀光人潮。桃園市長鄭文燦表示，未來將協助各設施順利營運，因應大量人車潮湧入，持續更新交通資訊、增設停車場或車位。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，相信IKEA桃園店開幕可帶動環保家居生活；IKEA在青埔地區開發期間，市府秉持單一窗口、全程陪伴的精神，協助招募員工，未來也會與IKEA合作，針對循環經濟、環保家居生活推出各種聯合行銷方案。

當前宅經濟興起，家居生活在市民心中愈顯重要，IKEA以環保、生態、文化、簡潔及創意為核心，致力降低地球負擔，讓每種家居生活能更友善且便利；同時，也針對每位顧客進行客製化服務，相當適合台灣中小坪數的住宅，可謂年輕人在家居生活中最好的夥伴，相信IKEA桃園旗艦店將成為台灣環保家居生活的領航者。

鄭文燦指出，青埔地區漸趨活絡，其中6月份房地產交易案件平均成長約2至4成，代表市民對青埔的未來有信心，相信未來鄰近縣市的朋友會至IKEA宜家家居桃園店消費，市府也會持續努力，與IKEA宜家家居的夥伴共同推動行銷活動，伴隨企業前進。

另外，經發局長郭裕信也表示，7月起多家業者進駐青埔，以觀光角度上，可吸引外地遊客進來，促進周邊商業活化，而過去民眾抱怨青埔便利商店少、機能不完備等問題，人潮湧入也將帶動當地居民生活機能的提升；市府也持續推動包括桃園會展中心、桃園亞矽創研中心、桃園市立美術館等建設。

湧入人車潮 市府持續更新交通資訊、擬增車位

鄭文燦表示，未來國泰和逸飯店、新光影城及八景島青埔水族館即將開幕，同時市府也正籌辦在青埔登場的2020台灣國際農業機械暨資材展、萬聖節活動及跨年晚會，月月都都有亮點。後續市府各單位會以夥伴關係，協助各設施順利營運，也會持續更新交通資訊、增設停車場或車位，讓各項投資或活動進駐更方便。