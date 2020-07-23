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影／苗栗大千啟用正子造影中心 縣內癌症治療邁向新里程
苗栗市大千綜合醫院正子造影中心今天上午揭牌啟用，院方引進與醫學中心同等級的正子斷層造影設備，希望協助縣內罹癌病患能在地接受治療，減少到外縣市奔波就醫的辛勞，就近獲得完善照護；縣長徐耀昌肯定大千發揮醫療社會責任，2017年成為縣內首家癌症品質認證醫院，這次更率先成立正子造影中心，讓癌症醫療從篩檢、診斷、治療、追蹤到末期照護，都能提供完整的醫療服務。
大千核子醫學科主任趙剛宏表示，癌症病人經手術或化療、放射線治療後，後續是否復發或轉移的追蹤非常重要，為讓癌症病人不必舟車勞頓到外縣市進行後續檢查，因此大千致力開設正子造影中心，引進正子斷層造影設備，搭配病人治療狀況，協助進行後續追蹤，幫助病人獲得更完善照護。
大千正子造影中心上午由徐耀昌、立委徐志榮、大千總裁徐千剛、苗栗市長邱鎮軍及多名縣議員、醫學中心主任醫師共同揭牌見證，期許院方善用這項抗癌的醫學利器，造福癌症患者，成為鄉親最信賴的癌症診治醫院。
徐耀昌指出，依目前情況，鄉親期盼一所醫學中心在苗栗開設是非常困難實現的事，以往鄉親急重症必須往外縣市奔波，但在大千努力下，先前已獲評癌症品質認證與重度級急救責任醫院，這次又成為縣內首間成立正子造影中心的醫院，對鄉親就醫是一大福音。
徐千剛表示，醫療資源貧乏是「苗栗人的苦」，大千10年來斥資近6億元，全力打造與醫學中心同等級的癌症治療團隊與設備，提升急重症醫療水準，近年苗栗縣申報的癌症新診斷人數約1000人，其中大千的診斷及治療數超過5成，這次配合正子中心成立，同時辦理癌症醫療黃金十年成果展與鄉親分享。
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