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IKEA桃園旗艦店開幕 鄭文燦盼聯合行銷帶動發展

中央社 / 桃園23日電

桃園市長鄭文燦今天出席IKEA宜家家居桃園店開幕活動指出，青埔地區開發漸趨活絡，後續還有國泰和逸飯店、新光影城及八景島水生公園陸續開幕，市府盼透過聯合行銷帶動發展。

鄭文燦表示，IKEA桃園店在青埔地區正式開幕，這是全台最新的旗艦店，開發面積達1.38公頃，總投資金額達新台幣60億元，開發期間，市府秉持單一窗口、全程陪伴精神，並協助招募員工，未來也會與企業合作，針對循環經濟、環保家居生活推出各種聯合行銷方案。

鄭文燦說，隨著7、8月國內疫情解封，青埔接著要開幕的還有包括國泰和逸飯店、新光影城及日本橫濱八景島「Xpark水生公園」，市府接下來也要舉辦2020台灣國際農業機械暨資材展、青埔萬聖節及跨年晚會，市府會妥善規劃交通資訊，並增加停車場及停車位，讓進出交通更方便。

鄭文燦指出，IKEA與他的城市治理理念相同，更環保、更生態、更文化、更簡潔，同時也針對顧客做客製化，他在參訪的過程發現，IKEA是要降低地球的負擔，讓家居生活更友善便利，相信IKEA是年輕人家居生活最好的夥伴。

鄭文燦表示，青埔地區開發漸趨活絡，6月份房地產交易案件平均成長約2至4成，代表民眾對青埔的未來有信心，相信未來鄰近縣市的民眾也會到桃園店消費，市府也會持續努力，與IKEA共同推動行銷活動，伴隨企業前進。

宜家家居股份有限公司集團董事凌思卓（MartinLindstrom）指出，IKEA在桃園已扎根16年，與桃園的消費者關係緊密，青埔地區具十足吸引力，因此選擇落腳桃園，可說是IKEA宜家家居公司的重大的投資案，公司也願意為台灣帶來更多投資。

IKEA 鄭文燦 跨年晚會

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