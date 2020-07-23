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台灣人的愛心 這場沒結束下場「愛心市集」已預約
苗栗市幼安教養院今天中午有一場「愛心市集」，8家蔬食業者上菜，苗栗縣頭屋鄉禪廚新蔬食餐廳還到場現煮，院生開心享用，愛心市集召集人邱靖傑也感受到台灣人的愛心，「這一場還沒有結束，已經預約下一場」，希望可以拋磚引玉，社會各界多多關心弱勢。
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，禪廚新蔬食餐廳總經理邱靖傑認為第一線的餐飲業受到影響，第二線社會福利機構更苦，因此號召蔬食店家，第一場愛心市集今天在幼安教養院，獲得中華全球蔬食協會及店家熱烈回響，苗栗、雲林、台中等地8家業者擺攤，更讓人感動的是已經有店家預約下一場愛心市集。
愛心市集有愿心燒、山本10元壽司、柳丁黑糖粉圓、蔬福料理教室、禪廚新蔬食餐廳、通霄一心素食、中華全球蔬食協會等，帶來美食素章魚燒、壽司、素大腸麵線、咖哩飯、餡餅、煎餃、素粽等，幼安院生不用出遠門，就可以逛市集享用美食。
幼安教養院院長林勤妹說，院生平時飲食採蔬食飲食，住宿共130名身心障礙者，每天用餐約200人，蔬食飲食提倡環保、愛護動物，同時也兼顧身障院生健康，今天愛心市集帶來好吃又健康的午餐，也讓院生及工作人員感受到滿溫暖，目前幼安正在興建憨老家園，疫情期間募款不易，期盼各界支持協助。
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