台灣人的愛心 這場沒結束下場「愛心市集」已預約

苗栗市幼安教養院今天中午有一場「愛心市集」，8家蔬食業者上菜，苗栗縣頭屋鄉禪廚新蔬食餐廳還到場現煮，院生開心享用，愛心市集召集人邱靖傑也感受到台灣人的愛心，「這一場還沒有結束，已經預約下一場」，希望可以拋磚引玉，社會各界多多關心弱勢。

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，禪廚新蔬食餐廳總經理邱靖傑認為第一線的餐飲業受到影響，第二線社會福利機構更苦，因此號召蔬食店家，第一場愛心市集今天在幼安教養院，獲得中華全球蔬食協會及店家熱烈回響，苗栗、雲林、台中等地8家業者擺攤，更讓人感動的是已經有店家預約下一場愛心市集。

愛心市集有愿心燒、山本10元壽司、柳丁黑糖粉圓、蔬福料理教室、禪廚新蔬食餐廳、通霄一心素食、中華全球蔬食協會等，帶來美食素章魚燒、壽司、素大腸麵線、咖哩飯、餡餅、煎餃、素粽等，幼安院生不用出遠門，就可以逛市集享用美食。