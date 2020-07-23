平鎮義民社福館開工 「五合一」用途後年完工
桃園市府投入3億元經費，於平鎮宋屋地區打造地上6層及地下1層的義民社福館，具有圖書館分館、幼兒園、市民活動中心、托嬰中心、女兒館等「五合一」複合式用途，地下室設置為停車空間，今天開工，預計於2022年完工，完工後可友善照顧宋屋地區各年齡層市民的使用需求。
桃園市長鄭文燦今出席開工典禮時表示，市府團隊積極打造大桃園地區的優質生活圈，平鎮區除了義民社福館，大宋屋地區亦同步進行1895乙未保台紀念公園、文化公園停車場興建工程，配合復旦路2段及育達路2段道路協調退縮、義民廟周邊牌樓、廟埕廣場重整等，讓鄰近交通動線更便利；也要求工務局檢討將基地內樹木按照移樹規範做好斷根、移植，原地或易地保留，務必讓建設與環境生態達到雙贏。
工務局長賴宇亭表示，平鎮義民社福館以白色為基調，使用簡潔俐落的建築量體語彙，搭配立面深窗亮點格柵，豐富的建築表情連結開放式空間，塑造優質的都市風貌，並規劃具有綠蔭樹影的人行步道空間、無障礙環境設施等，建構友善城市，串聯鄰近復興親子公園、乙未公園及褒忠祠文化園區，強化與都市環境融合，打造舒適、休閒、友善、親切的綠帶城市，更是「銀級綠建築」及「銅級智慧建築」標章建築物。
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