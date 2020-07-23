平鎮義民社福館開工　「五合一」用途後年完工

桃園市府投入3億元經費，於平鎮宋屋地區打造地上6層及地下1層的義民社福館，具有圖書館分館、幼兒園、市民活動中心、托嬰中心、女兒館等「五合一」複合式用途，地下室設置為停車空間，今天開工，預計於2022年完工，完工後可友善照顧宋屋地區各年齡層市民的使用需求。

桃園市長鄭文燦今出席開工典禮時表示，市府團隊積極打造大桃園地區的優質生活圈，平鎮區除了義民社福館，大宋屋地區亦同步進行1895乙未保台紀念公園、文化公園停車場興建工程，配合復旦路2段及育達路2段道路協調退縮、義民廟周邊牌樓、廟埕廣場重整等，讓鄰近交通動線更便利；也要求工務局檢討將基地內樹木按照移樹規範做好斷根、移植，原地或易地保留，務必讓建設與環境生態達到雙贏。