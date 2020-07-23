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桃航空城優先區爭議不休 里長聯會提18訴求雙軌自選
桃園航空城地上物協議價購說明估價評點引發抗爭，交通部第3跑道「蛋黃區」與市府「蛋白區」優先區徵收不同引起徵收戶疑慮，桃園航空城地方促進會理事長、大園區里長聯誼會長林有財今天上午表示，他與大園區里長開會，要求市府確定「先建後遷、獎勵優先拆遷」雙軌並行自由選擇，確保居住正義，提出9項釐清評點爭議補償估價不公及9項確保先建後遷無縫接軌訴求。
林有財表示，航空城計畫若配合中央興建第3跑道期程延後，讓地主徵收戶更有餘力拆遷重建家園，里長開會共識，要求落實「先建後遷、獎勵優先拆遷」雙軌並行，採自由選擇方式，保障居住、配地、興建及遷移，若選擇獎勵優先拆遷，第1梯次獎勵金從25%，依次遞減到第6梯次獎勵金15%。
林有財表示，為確保先建後遷無縫接軌，提出補償金、救濟金、自拆獎勵金應提前發放，讓徵收戶充分資金興建住宅，提供安置街廓「住二」多種建築圖供民眾選擇，政府應協調金融機構專案提供高額低利貸款給徵收戶做土地、建物融資及房貸等訴求。另釐清拆遷戶抗議評點爭議補償估價不足，包括陽台面積、固定裝璜及門窗、騎樓到建材等各項評點估價。
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