桃航空城優先區爭議不休 里長聯會提18訴求雙軌自選

桃園航空城地上物協議價購說明估價評點引發抗爭，交通部第3跑道「蛋黃區」與市府「蛋白區」優先區徵收不同引起徵收戶疑慮，桃園航空城地方促進會理事長、大園區里長聯誼會長林有財今天上午表示，他與大園區里長開會，要求市府確定「先建後遷、獎勵優先拆遷」雙軌並行自由選擇，確保居住正義，提出9項釐清評點爭議補償估價不公及9項確保先建後遷無縫接軌訴求。

林有財表示，航空城計畫若配合中央興建第3跑道期程延後，讓地主徵收戶更有餘力拆遷重建家園，里長開會共識，要求落實「先建後遷、獎勵優先拆遷」雙軌並行，採自由選擇方式，保障居住、配地、興建及遷移，若選擇獎勵優先拆遷，第1梯次獎勵金從25%，依次遞減到第6梯次獎勵金15%。