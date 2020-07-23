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市民大道五、六段31日通車 市民基隆路口禁左轉

中央社 / 台北23日電

北市交通管制工程處今天表示，市民大道六段至五段東往西方向道路預計31日上午通車，屆時市民基隆路口將實施東西向雙向禁止左轉。

交通局上午召開記者會，交工處交通規劃科長謝霖霆在會中表示，市民大道六段至五段東往西方向道路預計31日上午通車，市民基隆路口距離八德基隆路口不到20公尺，儲車空間縮減，東往西方向只有配置1車道，為了避免左轉車輛回堵，市民基隆路口將實施東西向雙向禁止左轉。

謝霖霆表示，市民大道五、六段通車後，東往西方向的車輛就不用繞道行駛八德路，預期每小時可移轉小型車95輛、機車250輛的交通量，上班尖峰時段可縮短80秒、下班尖峰時段可縮短35秒。

謝霖霆提醒，市民基隆路口禁止左轉後，民眾可提前於東興路口或行駛至松信路口再左轉。

基隆 北市 記者會

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