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桃園將設清大附醫、亞東醫院

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園報導
清華大學副校長呂平江說明清華附醫規畫及時程。圖／清大提供
清華大學副校長呂平江說明清華附醫規畫及時程。圖／清大提供

桃園市將增加2家醫學中心規模的大醫院，市府衛生局昨天表示，醫事審議委員會已通過清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案，預計2026年、2027年分別完成。醫審會也通過國軍桃園總醫院新建醫療大樓案，預計2025年完成，屆時全市一般急性病床提升至9454床，達到衛生福利部定義的醫療充足區。

清大附設醫院規畫在航空城計畫區裡，設有一般急性病床499床、急性精神病床30床、特殊病床231床，還有P3等級國家實驗室及疾病疫苗研發中心。清大副校長呂平江說，清華希望能打造國際一流的醫療園區，也期許是堅守國門防疫的前線重鎮。清大也積極申請成立學士後醫學系，將招收公費生。

桃園亞東紀念醫院規畫鄰近內壢車站，設置一般急性病床482床、特殊病床194床，提供四大類型醫療服務，包括微創手術、AI人工智慧、細胞治療及遠距醫療。

桃園市府地政局長陳錫禎說，清華大學醫療園區預定地，因機關用地須先變更都市計畫，市府已提交內政部審理，預計明年1月完成、明年7月交付清大規畫，預估2026年建置完成。亞東醫院則預計2027年完成。

衛生局表示，國軍桃園總醫院主要負責急重症及腫瘤病患的醫療照護，因全市人口持續成長及結構老化，這次通過的國軍桃園總醫院擴充案，增加一般急性病床143床、特殊病床75床，增加南桃園地區醫療資源，預計2025年完成。上述三案完成後，全市一般急性病床由平均每萬人口34.28床，提高到41.87床，達到醫療充足區。

衛生局 清大 國軍

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