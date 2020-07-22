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公園2.0動起來 苗栗打造縮小版貓裏喵親子公園
苗栗縣政府啟動公園2.0計畫，將在鄉鎮市打造縮小版的貓裏喵、獅山親子公園，第1座錦水油礦頭屋創生公園將落腳頭屋鄉獅潭社區活動中心旁，以油礦文化為主題，打造親子共融的社區公園，縣府水利處明天上午10點將在獅潭社區活動中心辦理說明會。
縣府水利處長楊明鐃說，公園2.0計畫改造老舊公園、綠地，運用5、600萬元經費，打造小型共融性遊戲場，由各鄉鎮市公所盤點用地，頭屋鄉拔得頭籌，鄉公所爭取利用獅潭社區活動中心旁約1800坪土地，其中約700坪私有地獲湯姓地主同意提供使用15年，縣府爭取營建署補助500萬元，地方負擔50萬元興建。
水利處指出，錦水油礦頭屋創生公園以油礦文化主題做為營造亮點，初步規畫油井攀爬塔、沙坑、山丘地景滑梯、鳥巢鞦韆等設施，還有林間步道、陽光運動草坪、體健運動區等，說明會將彙整地方意見做為設計參考。
楊明鐃說，公園2.0計畫以用地取得沒問題為優先，希望逐步建造適合各年齡層、無障礙及具創意性的共融性社區公園，第2座預計設在頭份市忠孝公園，已著手作業中。
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