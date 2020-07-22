快訊

蘇震清曾住印尼峇里島Villa 同行台商被遊說買地投資未成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車停機車格內回南部一趟 回來發現慘被拖吊還吃罰單

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
有民眾將機車停在合法停車格，但後因交通局塗銷車格並畫上紅線，讓他吃上罰單，機車還被拖吊。圖／取自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區臉書社團
有民眾將機車停在合法停車格，但後因交通局塗銷車格並畫上紅線，讓他吃上罰單，機車還被拖吊。圖／取自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區臉書社團

有民眾日前將機車停在桃園中壢高鐵站旁合法機車格，未料搭高鐵回南部一趟，回桃園竟發現機車不翼而飛，原來機車格已被塗銷並畫上路邊紅線，才驚覺原來愛車被視為違停、拖吊，不僅要付拖吊費、保管費還要繳罰單，上網發文抱怨直呼「傻眼，都不用提前公告的嗎？」不少網友看了也聲援「太扯了」、「政府在搶錢嗎？」，實在有夠倒楣。

市府交通局回應，因該處緊鄰即將開幕的IKEA桃園店，因應車輛進出需求，其停車場出口左右側5公尺要畫設紅線，因此才會塗銷機車格，塗銷前都有公告，警方後因該處畫設紅線，才將違停的機車拖吊開罰，車主可向市府申訴，會協助撤銷拖吊費與管理費以及罰單。

該民眾到臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文提到，自己7月15日將機車停在桃園青埔IKEA外的路邊停車格後，搭高鐵回南部才過一周，沒想到21日回來桃園準備牽車，發現該處只剩被塗掉的停車格與新畫的紅線，原來機車在18日被拖吊。

「都不用提前公告的嗎，這樣要怎麼申訴？」該民眾發現好好停在車格內的機車被拖吊還挨罰，相當傻眼，並將拖吊費收據、罰單都PO上網，認為相關單位要塗銷、畫紅線應該提前公告，並酸說要開IKEA準備開幕，「整條馬路都沒格子了」，「這麼有效率」。

不少網友看到發文網友的慘痛經歷，紛紛替他叫屈，認為「停一個禮拜被罰很傻眼，合法變非法」、「沒有提前公告太扯了」，「應該申訴會過」，也提醒若以後要將車子久放，記得要拍照紀錄，停車要多加注意，才不會要跑流程申訴，很麻煩。

市府交通局人員說，一般而言塗銷機車格、畫設紅線會在現場公告，由於機車數量大，無法逐一請警方聯繫車主通知，施工完畢後會將機車移回原處，由於該處畫為紅線，才會被警方開罰並依法拖吊，因此衍生拖吊費、保管費與罰單，市府會協助撤銷。

有民眾將機車停在合法停車格，但後因交通局塗銷車格並畫上紅線，讓他吃上罰單，機車還被拖吊。圖／取自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區臉書社團
有民眾將機車停在合法停車格，但後因交通局塗銷車格並畫上紅線，讓他吃上罰單，機車還被拖吊。圖／取自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區臉書社團

罰單 高鐵

延伸閱讀

設立案今通過 桃園將增建清大附醫和桃園亞東醫院

「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

搶攻國旅商機 桃園市府邀網紅行銷金牌旅宿業者

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

相關新聞

落實先建後遷 鄭文燦：航空城全區開工延至2024年10月

桃園航空城6月展開地上物協議價購，地方爭議不斷，不少徵收戶埋怨「先建後遷」跳票，市長鄭文燦今天主持市政會議時強調，先建後...

設立案今通過 桃園將增建清大附醫和桃園亞東醫院

桃園市目前僅有林口長庚醫院擁有醫學中心規模，桃園市醫事審議委員會今天通過國立清華大學桃園附設醫院和桃園亞東紀念醫院設立案...

機車停機車格內回南部一趟 回來發現慘被拖吊還吃罰單

有民眾日前將機車停在桃園中壢高鐵站旁合法機車格，未料搭高鐵回南部一趟，回桃園竟發現機車不翼而飛，原來機車格已被塗銷並畫上...

內壢三寶 將翻轉內壢車站周邊風貌

桃園內壢近年人口聚集、發展迅速，市府辦理內壢車站周邊地區開發案，將內壢北營區、內壢車站轉型與遠東紡織廠工業土地轉型稱為「...

新埔水梨節登場 梨王1斤破百元還沒公開賣就已售罄

本月25日起連續2個周末，新埔鎮農會將在新埔農業推廣教育中心舉辦「2020新埔水梨節暨農村產業行銷活動」，農會表示今年水...

桃園蓮花季蓮花景點吸晴 6農場美食特產農遊券好用

桃園蓮花季正在觀音蓮花園休閒農業區展開，今天許多民眾親子、情侶前往觀音休區蓮園農場乘坐大王蓮、品嘗蓮子冰品、蓮花套餐清涼...

中壢新竹客運候車站遷址後 民眾：過馬路相當危險

桃園市中壢車站前新竹客運停靠站位於元化路上，日前遭周邊住戶抗議客運長時間待速、排放廢氣，影響店家生意及居住品質，7月15...

「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

財政部公布107年度綜合所得申報資料，綜合所得倒數第一就落在桃園市，引起地方議論，市長鄭文燦今天主持市政會議時提及此事，...

拚國旅商機 桃市找45名網紅行銷「桃園金牌好棧」

網紅當道，桃園市政府觀光旅遊局為行銷今年45間桃園金牌好棧，巧思找來45名網紅與45家旅宿配對代言，將透過短影音、圖文形...

影／苗栗縣關懷據點再添4處 密度居全國非六都縣市第一

苗栗縣政府在全縣已陸續設置150個社區關懷照懷點，今天再增加4個，包括後龍鎮埔頂社區發展協會、通霄鎮阿斌哥大愛協會白東站...

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

IKEA桃園店將搬遷至中壢青埔擴大營運，位於省道台一線桃園區中山路上的舊店面走過15年，將於今天傍晚5時結束營運，IKE...

IKEA桃園店明開幕估計人潮量大 避開壅塞有關鍵決策點

位於中壢青埔IKEA桃園店明天開幕，包括上周試營運的新光影城及和逸飯店，以及預計8月7日開幕的日本八景島水族館海外首館「...

熱門新聞

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

台東避暑秘境「知本林道瀑布」 終年不斷水竟枯水了！

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

新北推三倍券500換800 一周破7萬人登記搶1.5萬份

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。