機車停機車格內回南部一趟 回來發現慘被拖吊還吃罰單

有民眾日前將機車停在桃園中壢高鐵站旁合法機車格，未料搭高鐵回南部一趟，回桃園竟發現機車不翼而飛，原來機車格已被塗銷並畫上路邊紅線，才驚覺原來愛車被視為違停、拖吊，不僅要付拖吊費、保管費還要繳罰單，上網發文抱怨直呼「傻眼，都不用提前公告的嗎？」不少網友看了也聲援「太扯了」、「政府在搶錢嗎？」，實在有夠倒楣。

市府交通局回應，因該處緊鄰即將開幕的IKEA桃園店，因應車輛進出需求，其停車場出口左右側5公尺要畫設紅線，因此才會塗銷機車格，塗銷前都有公告，警方後因該處畫設紅線，才將違停的機車拖吊開罰，車主可向市府申訴，會協助撤銷拖吊費與管理費以及罰單。

該民眾到臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文提到，自己7月15日將機車停在桃園青埔IKEA外的路邊停車格後，搭高鐵回南部才過一周，沒想到21日回來桃園準備牽車，發現該處只剩被塗掉的停車格與新畫的紅線，原來機車在18日被拖吊。

「都不用提前公告的嗎，這樣要怎麼申訴？」該民眾發現好好停在車格內的機車被拖吊還挨罰，相當傻眼，並將拖吊費收據、罰單都PO上網，認為相關單位要塗銷、畫紅線應該提前公告，並酸說要開IKEA準備開幕，「整條馬路都沒格子了」，「這麼有效率」。

不少網友看到發文網友的慘痛經歷，紛紛替他叫屈，認為「停一個禮拜被罰很傻眼，合法變非法」、「沒有提前公告太扯了」，「應該申訴會過」，也提醒若以後要將車子久放，記得要拍照紀錄，停車要多加注意，才不會要跑流程申訴，很麻煩。