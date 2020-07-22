內壢三寶 將翻轉內壢車站周邊風貌

桃園內壢近年人口聚集、發展迅速，市府辦理內壢車站周邊地區開發案，將內壢北營區、內壢車站轉型與遠東紡織廠工業土地轉型稱為「內壢三寶」，可望翻轉車站周邊風貌，遠東集團另於後站推動大型文化設施建築開發案，規畫有庠紀念館、國際會議中心暨音樂廳、藝術中心等3棟建築，已先在3月取得建照，完工後將成內壢新亮點。

市府都發局長盧維屏今在市政會議進行「內壢都市計畫變更進度」專題報告，提及現正進行內壢北營區整體開發、新內壢車站與嘉和麵粉廠工業土地轉型再發展以及遠東紡織廠工業土地轉型再發展等3案，其中新內壢車站開發案未來配合桃園鐵路地下化，在內壢車站與桃園醫院站間的省道台1線，將整合路廊打造50至100公尺寬的綠園道。

至於興仁路與遠東路之間的遠東紡織工業用地正進行都市計畫變更，7月8日公開展覽，變更案包括商業區、住宅區、醫療專用區及公園用地，將規畫興建地區商業中心、桃園亞東醫院、公園與地下停車場等設施，可停放194席汽車與300席機車格，並將遠東路從12公尺一併拓寬為24公尺，便利往來交通。

盧維屏也提到，遠東集團在遠東工業區開發案與元智大學間正進行大型文化設施建築開發案，包含3棟藝文活動建築，其中有庠紀念館將作為學術、公益、慈善、科技等交流活動場地；國際會議中心暨音樂廳將設置1150席座位，並設有400席多功能劇場，作為文化表演等活動使用；藝術中心則將作為藝術展覽空間、設計工作室及元智大學藝術傳播系學院辦公室，打造一處新藝文地標。